Zahkna: ma ei tea, miks esimene tiir niimoodi läks

Zahknale said saatuslikuks esimeses lasketiirus tehtud kolm möödalasku. "Tuult tegelikult ei olnud, olud olid samasugused nagu pealelaskmisel. Hästi kergelt oli paremalt tuul, võib-olla oleksin pidanud ühe nõksu paremale tegema. Ausalt öeldes laskmise ajal ei saanud sellest aru. Tegelikult lasin korralikult ja olin lõdvestunud. Rajal nägin, et tihedus oli üleval, kui oleksin kaks nõksu alla teinud, siis oleksin kõik märgid alla lasknud.

Igatahes tegin korrektsiooni ning kolmandaks tiiruks lasin ilusti keskele. Ma ei tea, miks esimene lasketiir niimoodi läks, iseenesest vigu ei teinud. Ainsa vea tegin viimases püstitiirus," rääkis Zahkna pärast võistlust.

Võistluse ajal esines mitu elektrikatkestust, mistõttu võib võistlus tühistamisele minna. "Mul tekkisid küsimused siis, kui ma aegu ei saanud ega teadnud oma positsiooni. Aga ega hooldetiim ei hakka raja ääres seletama, et elektrit pole. Finišis nägin, et staadioni suur ekraan on süsimust ja kuskilt aegu ei näinud. Siis sain aru, et elektriga on mingisugune jama."