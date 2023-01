IBU esindaja Ruhpoldingi elektrikatkestusest: see oli ootamatu õnnetus

"Saame praegu öelda, et meie tehnilisel süsteemil oli rike, mis omakorda viis voolukatkestuseni. Me ei ole veel sajaprotsendiliselt kindlad, mis selle probleemi põhjustas. Kuid meil oli täielik voolukatkestus," rääkis Winkler ERR-ile. "Lisaks oli probleem tagavarasüsteemiga, mis ei hakanud tööle. Seejärel oli meil täielik katkestus ja staadionil ei olnud elektrit."

"Saan öelda, et kogu võistluse ajal toimis märgisüsteem ja ka ajavõtt. Seda seetõttu, et need olid ühendatud teise tagavarasüsteemiga," jätkas ta. "Kuigi staadionil ei olnud elektrit, siis seetõttu saime võistlusega jätkata ja kuulutada välja ametlikud tulemused."

Kas korraldajatel oli vaid üks tagavarasüsteem või said nad midagi veel ära teha? "Üks tagavarasüsteem on korraldajate jaoks standardne lahendus. Nad tegid päev varem ka testi ja siis kõik töötas," selgitas ütles. "Kuna nad nägid, et üks tagavarasüsteem ei töötanud, siis nad installeerisid nüüd lisatagavarasüsteeme. Seda selleks, et kui peaks juhtuma tehniline probleem, siis me saaks olla kindlad, et süsteem lülitub sisse. Ka selleks, et rahvusvaheline teleülekanne oleks kindlustatud."

"Kindlasti oli see õnnetus. See ei ole midagi, mida saab ette näha. Nad tegid testi, mis on normaalne protseduur kõigil korraldajatel," lisas Winkler. "Nad ei näinud sel ajal ühtegi probleemi. Jah, me saame öelda, et see oli nende jaoks ootamatu õnnetus. Täna öösel oli fookus sellel, et tagada lisa tagavarasüsteemid. Selleks, et selliseid asju enam ei juhtuks."

Neljapäevase naiste 15 km tavadistantsi eel otsustati meeste treening ära jätta, et rada säästa. Milline on raja olukord? "IBU otsustas koos korraldajatega, et nad vajavad täna aega, et rada naiste võistluseks ette valmistada. Seda saab teha vaid nii, et sel ajal ei ole rajal liikumist," selgitas Winkler. "Nad tahtsid näha, milline on temperatuur ja et võib-olla külmaga saab ka rajamasin käia rajal. Seda selleks, et rada ei oleks liialt jäine. Sellepärast jäeti täna meeste treening ära. Seda juhtub mõnikord, kui korraldajad vajavad raja ettevalmistuseks aega, et see oleks turvaline. Nii palju kui ma tean, siis võistkonnad olid selle otsusega leplikud."