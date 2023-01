Norralased võtsid tavadistantsil kaksikvõidu

Bö tegi lasketiirudes kaks möödalasku ja edestas ühe trahvi saanud koondisekaaslast Vetle Sjaastad Christianseni 9,9 sekundiga. Kolmanda koha teenis puhta sõidu teinud 35-aastane sloveen Jakov Fak (+29,3), kes viimati pääses MK-sarjas pjedestaalile kaks aastat tagasi.

Esikümnes lõpetasid veel ka norralane Sturla Holm Lägreid (1; +42,8), itaallane Tommaso Giacomel (1; +47,6), sakslane Benedikt Doll (1; +56,3), lätlane Andrejs Rastorgujevs (1; +1.21,6), tšehh Michal Krcmar (1; +1.27,7), prantslane Quentin Fillon Maillet (2; +1.44,3) ja norralane Tarjei Bö (1; +1.46,0).

Parim eestlane oli Rene Zahkna, kes sai neli trahvi ja lõpetas 62. kohal (+6.56,2). Robert Heldna sai ühe trahviga 69. koha (+7.19,0) ja Raido Ränkel üheksa trahviga 91. koha (+11.49,2). Kristo Siimer starti ei tulnud.

Kuna võistluse ajal esines mitu elektrikatkestust, mis häirisid ka ETV otseülekannet, võib võistlus olenevalt kohtunike otsusest tühistamisele minna. "Lasketiirus läksid tuled kustu ja staadionil kadus elekter. Praegu selgitame välja, mis juhtus. Niipea, kui leiame probleemi, parandame selle ja hoolitseme selle eest, et see ei korduks. Kindlasti polnud see midagi, mida tahtsime täna näha," selgitas IBU spordidirektor Daniel Böhm ERR-ile antud intervjuus.

"Esimese asjana veendusime, et ajavõtusüsteem toimib ja nii see oli. Tulemused on online'is olemas. Pärast võistlust vestlevad kohtunikud sportlaste ja treeneritega, et teada saada, keda elektrikatkestus mõjutas ning siis vaatame, mida tänase võistlusega teeme," lisas Böhm.

Neljapäeval jätkub Ruhpoldingi MK-etapp naiste 15 km tavadistantsiga. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.00.

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on 101 meest, nende seas ka neli eestlast. Taas on tagasi haiguse tõttu Pokljuka MK-etapi vahele jätnud Raido Ränkel ja Kristo Siimer. Ränkeli stardinumber on 76 ja Siimer pidanuks startima viimasena, kuid tervise tõttu otsustas ta siiski veel mitte võistelda. Eestlastest läheb esimesena rajale Rene Zahnka numbri all 28, Robert Heldna stardinumber on 79.

Tavadistants on sel hooajal kavas teist korda, sama võistlusega avati uus MK-hooaeg novembri lõpus Kontiolahtis, siis võttis võidu rootslane Martin Ponsiluoma šveitslase Niklas Hartwegi ja sakslase David Zobeli ees. MK-sarja üldliider Johannes Thingnes Bö oli Kontiolahtis 12. Eestlastest oli Kontiolahtis parim Zahkna, kes sai 41. koha ehk jäi esimesena punktita.

Erinevalt ülejäänud võistlustel ei käida tavadistantsil trahviringil, vaid iga möödalask tähendab trahviminutit.

Sel hooajal on kavas ühtekokku vaid neli tavadistantsi – kolm MK-sarjas ning üks MM-il.