Portugali jalgpallikoondise peatreeneriks sai Roberto Martinez

49-aastane Martinez võtab töö üle kaheksa aastat ametis olnud Fernando Santoselt, kes lahkus pärast Marokolt saadud kaotust MM-finaalturniiri veerandfinaalis. Kuus aastat Belgia treenerina tegutsenud Martinez pani samuti MM-i järel ameti maha, kuid sõnas seda tehes, et oli otsuse langetanud juba enne turniiri algust.

"Mul on hea meel esindada üht maailma talendikamat meeskonda," sõnas Martinez. "Mõistan, et meile on pandud suured ootused, aga tean samuti, et FPF-is [Portugali alaliidus] on suur tiim, kellega need eesmärgid täita suudame."

Ühtlasi lisas Martinez, et võtab ka ühendust 37-aastase Cristiano Ronaldoga, kes liitus detsembris Saudi Araabia klubiga Al Nassr. "Tahan kontakteeruda kõigi 26 mängijaga, kes MM-il koondises olid, nende sekka kuulub ka Ronaldo," sõnas hispaanlane.