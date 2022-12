Belgia peatreener pani pettumust valmistanud turniiri järel ameti maha

Eelmise MM-i pronksmedalist Belgia vajas finaalturniiri viimases alagrupivoorus Horvaatia vastu võitu, et F-grupist edasi pääseda, kuid ei suutnud väravaid lüüa. Belglaste jaoks algas MM kesise mängupildi taustal saadud 1:0 võiduga Kanada üle, teises voorus kaotati 0:2 Marokole.

"See oli minu viimane mäng rahvuskoondise peatreenerina ja see oli täpselt nii emotsionaalne kui ette kujutate," rääkis Martinez pärast neljapäevast viiki Horvaatia vastu. "Tegin vahetult enne MM-i otsuse, et isegi kui tuleme maailmameistriks, panen nagunii ameti maha."

Martinez sai Belgia peatreeneriks pärast 2016. aasta EM-finaalturniiri, tema käe all lõpetasid belglased eelmise MM-i kolmanda kohaga, mullusel EM-il piirduti veerandfinaaliga. Hispaanlase juhendamisel võitis Belgia 80 mängust 56 ja viigistas 13, kolm aastat järjest oldi maailma edetabeliliidriks.

Martinez jätkab Belgia jalgpallielu juures, sest on alaliidu tehniliseks direktoriks. "Minu igapäevane töö on ehitada ja luua midagi ajaks, mil mind ennast enam seal ei ole. Meie töö keskendub juba 2026. aasta MM-ile, oleme loonud arengukava, et teatud mängijad jõuaks sellel turniiril oma parimale võimalikule tasemele," rääkis hispaanlane mullu The Athleticule.