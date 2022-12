Portugali treener lahkus ametist, meedia näeb tema asendajana Mourinhot

68-aastane Santos sai Portugali peatreeneriks 2014. aastal ning tema käe all teenis koondis oma ajaloo esimese rahvusvahelise trofee, kui krooniti 2016. aastal Euroopa meistriks.

Kokku pidas Portugal tema juhendamisel 109 mängu, millest võideti 67 ja viigistati 23, tänavusel MM-il langeti pärast kaotust Marokole konkurentsist veerandfinaalis.

Portugali päevaleht A Bola kirjutab, et suure tõenäosusega saab Santose asendajaks legendaarne Jose Mourinho. 59-aastase kahekordse Meistrite liiga võitja leping praeguse tööandja AS Romaga kestab 2024. aastani, meedia sõnul on võimalik, et klubihooaja lõpuni võtab koondise ohjad üle viimased 11 aastat Portugali U-21 meeskonda juhendanud Rui Jorge.