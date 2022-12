Haaland püstitas City võidumängus rekordi

City asus kohtumist juhtima avapoolaja esimesel lisaminutil, kui skoori tegi Rodri. Kuus minutit pärast mängu jätku duubeldas City eduseisu Erling Haaland ning 64. minutil kasvatas norralane külaliste edu kolmeväravaliseks. Ühtlasi sai Haalandist kiireim 20 väravat löönud mängija Inglismaa kõrgliiga ajaloos.

Leedsi auvärava eest hoolitses 73. minutil Pascal Struijk, kes suunas peaga väravasse nurgalöögist tulnud palli.

City tõusis võiduga liigatabelis ühe koha võrra teiseks, olles 15 mänguga kogunud 35 punkti. Tiitlikaitsja jääb esikohal olevast Londoni Arsenalist viie punkti kaugusele. Leeds paikneb 15 punktiga 15. kohal.

NEW RECORD! @ErlingHaaland wins the race to 20 #PL goals in record time, just 14 matches! ⏱️ pic.twitter.com/WPQXkOaqZw