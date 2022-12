Petrõkina rasketest kavadest: pean lihtsalt oma tööd tegema

Pühapäeval naiste üksiksõidus teise järjestikuse Eesti meistritiitli võitnud Niina Petrõkina plaanib Euroopa meistrivõistlusteni jäänud kuu jooksul kasvatada eelkõige kiirust, et suudaks tiitlivõistluste jääl esitada kavasid efektselt ja suure emotsiooniga.

"Ma pean lihtsalt tegema oma tööd ja kogu aeg ainult paremini. Tahan veel kiirust tõsta, ja siis võib-olla ka rohkem emotsiooni lisada," rääkis Petrõkina ERR-ile.

Et astuda taas samm edasi, koostasid tippkoregraafid, ungarlane Adam Solya ja kanadalane Mark Pillay Petrõkinale selleks hooajaks kõrge raskusastmega eriilmelised kavad, mis annavad puhtal läbimisel palju punkte.

"Kavad on väga rasked, talle väga meeldivad need ja kui sa tahad neid realiseerida, siis peab väga palju tööd tegema. See võtab väga palju aega, ei ole veel sajaprotsendiliselt valmis," tõdes uisutaja treener Svetlana Varnavskaja.

Et sõita tuleb muusika järgi, kasutab Petrõkina treener libisemiskiiruse kasvatamiseks treeningutel oma ergutavat häält, mitte stopperit. "Treener jookseb sportlase järel ja karjub, et kiiremini, kiiremini, tõuka, tõuka, hoogu rohkem! See on meie igapäevane töö," naeris Varnavskaja.

Karjääri teiseks EM-iks valmistuval 18-aastasel Petrõkinal on käsil gümnaasiumi viimane klass ning mahukate õpingute ja treeningute ühendamine nõuab head ajaplaneerimist ja keskendumist.

"Kõige tähtsam on mitte lihtsalt töötada, aga teha seda peaga; iga treening sa pead mõtlema, et mida sa tahad teha, kuidas sa tahad seda teha. Peast sõltub väga palju," tõdes Petrõkina. "Kool natukene mõnes mõttes segab, aga mõnes mõttes see aitab keskenduda. Ma ei ole selline laiskvorst, kui on kool."

Petrõkina on aastaga teinud suure läbilöögi ja Rahvusvaheline Uisuliit valis ta aasta parima uustulnuka kategooria üheks nominendiks. Oma hääle saab ISU kodulehel sealjuures tema kasuks anda iga spordifänn 31. detsembrini. Kas Eesti meister auhinna võidab või mitte, selgub 5. veebruaril Zürichis toimuval galal.

EM algab 25. jaanuaril Soomes Espoos. Tiitlivõistlust näeb Eesti Rahvusringhäälingu kanalites.