Üllatuse valmistanud Chauveau: see oli perfektne sõit

Kust selline sõit tuli?

Ma ei tea. See oli täiesti uskumatu sõit. See oli mitmeid aastaid mu unistus, et siin võistelda. Nüüd olen ma siin. Ma tegin siin suurepärase võistluse. See oli unistus. Olin enne sõitu väga närvis. Keskendusin vaid endale ja teadsin, et keskendumine saab kogu selle rahva ees olema väga keeruline. Keskendusin endale. Tegin seda, mida oskasin. See oli perfektne sõit.

Mida sa jälitussõidust ootad?

Ausalt öeldes ma ei tea, mida oodata. Eks ole näha, mis ma teen ja näeme pärast, mis on tulemus.