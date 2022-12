Varasemalt Vene koondist aidanud Lopuhhin töötab Eesti tiimis hooldemehena

Uuest hooajast töötab Eesti koondise juures Sergei Lopuhhin, kes varasemalt abistas Venemaa koondist. Lopuhhini sõnul suuri erinevusi Vene ja Eesti koondise töödes ei ole.

"Väga suurt erinevust ei ole, sest tehakse täpselt samasugust tööd. Väikse võistkonna puhul on see, et lihtsalt natukene on vähem rahvast, kui teises koondises oli. Siin on natukene rohkem tööd," ütles Lopuhhin.

"Oli alati põnev, kui tööpäev lõppes ja sportlane tuli medaliga ja ütles tänud. Siin on neid võite vähem ja juba kui meie Eesti sportlased tuleva MK-punktidele, siis on ka juba naeratus sees. Tuleb lihtsalt harjuda sellega ja anda endast parim kogu tiimiga ja küll meil tulevad need võidud ka," lisas Lopuhhin.

Lopuhhin suhtleb endiselt Venemaa koondise määrdemeeskonnaga ja samuti ka sportlasega.

"Suhtlen praktiliselt üle päeva. Kõige rohkem määrdemeeskonnaga. Eelmine kuu Bolšunov ise helistas ja kurtis, et on väga kurb ja väga tahaks areenile tagasi pääseda. Kõik natukene ütlevad, et see mis toimub, võiks lõppeda," kommenteeris Lopuhhin.