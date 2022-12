Soome laskesuusakoondis on uut hooaega alustanud edukalt

Ma arvan, et me oleme teinud kvaliteetset tööd. Meil on tiimis olnud väga hea meeleolu. Oleme praegu suutnud sportlastes nende parima välja tuua. Juba suvel tundsin, et tehtud töö oli korralik. Meil oli suvel väga vähe probleeme. Näeme, kuidas oleme liikunud mõned sammud edasi. Tõuseme hea tuju ja atmosfääriga.

Sa tuled Norrast ja me näeme siin su suurt mentorit Ole Einar Björndalenit. Sa töötasid ka Jean-Pierre Amat'ga. See on su esimene peatreeneritöö. Milline on su filosoofia ja mida üritad sa Soome tiimis rakendada?

Minu jaoks on oluline näha meie töös kvaliteeti. Nii füüsilises treeningus, tehnilistes elementides kui ka laskmises. Näiteks ma nägin, et meie ringiajad olid sellised, et kiire-kiire ja viimane ring aeglane. Töötasime selle kallal, et seda stabiliseerida. Et me suudaksime võistlustel kogu aeg seda dünaamikat korrata. Ma arvan, et see on olnud üks peamiseid faktoreid. Näen, et me lähme selles elemendis pisut paremaks. Mu jaoks on oluline, et nad oleksid piisavalt tugevad, et nad suudaksid tehniliselt korrektselt sõita kogu võistluse jooksul. Ka laskmises nägin ma eelmiste aastate puhul liialt suurt variatsiooni. Üritan seda juurutada, et meil on üks kindel viis, mis võiks tagada meile edu. Ja et ma näeks, et me suudame seda kogu aeg korrata. Kui ma näen korduvaid mustreid, siis saame juba rohkem hakata treeningutega mängima. Ma näen, et praegu me tõmbame koomale neid erinevaid võimalusi, kuidas sportlased treenivad.

Sa töötasid Hiinas väga suurte treeneritega. Kui suur asi see sinu karjääris oli?

See oli uskumatu. Mina õppisin seda, kuidas treeningutele läheneda. Samuti sain sealt kogu oma pagasi. Ka tööeetika. See on neid viinud sinna, kus nad on. Üritasin koguda sealt nii palju teadmisi kui võimalik. Ja see, et ma olin nendega seotud, aitas mul üles ehitada oma karjääri.

Sul on määrdetiimis kaks päris lõbusat meest. Marek Sander on pealik ja Morten Priks parem käsi. Mis sa neist arvad, millised on su suhted nendega?

Kindlasti on neil tiimis väga oluline roll. Nad on teinud sel aastal väga head tööd. Sportlased on näidanud häid tulemusi, aga nad ei oleks nii head kui meil poleks sellist määrdetiimi. Saame neilt palju abi. Olen nende üle õnnelik. Nad on toredad ja lõbusad mehed. Ma arvan, et meil on väga hea läbisaamine. Meie koostöö sujub väga hästi. Nad töötavad kõvasti ja saavad meie sportlastest parima kätte. Olen väga õnnelik, et nad on meie tiimis.