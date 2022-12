Tomingas vahetas relva välja: lukk ei taha märjema ilmaga tööd teha

Tomingas tegi tiirudes ühe eksimuse ja lõpetas 37. kohaga. Võitnud rootslanna Anna Magnussonile kaotas ta ühe minuti ja 28,5 sekundiga.

"Laskmine on suurepärane arvestades seda, et võistlesin täna täiesti uue relvaga. Minu relv otsustas siin eelnevad päevad mitte koostööd teha," lausus Tomingas ERR-ile.

"Mul lukk märjema ilmaga ei taha tööd teha. Ma ei suuda relva normaalselt laadida. Kuna siin ähvardas märjemaid ilmasid, siis oli mõistlik võtta varurelv. Kogu relv sai pandud minu kaba peale."

Lisaks sellele oli eestlannal probleeme ka suusakiiruse leidmisega. "Ei olnud täna üldse hea enesetunne. Ma ei tea, mis needus mul selle kohaga on - iga kord on siin olnud väga raske sõita," sõnas ta.

Eriti raskeks läks viimasel ringil. "Teisel ringil oli mul Slovakkia tüdruk ees, kelle järgi oli hea sõita. Viimane ring olin üksi. Kindlasti sinna jäi ka natuke. Aga kuna sõidutunne ei olnud kõige parem, siis ei olnud ka sellist viha, et järele võtta eesolevatele."

Tominga sõnul võib natuke kätte maksta ka tavapärane treeningrutiin, mis ei pruugi mägisel Prantsusmaal sobida. "Siin on väga mägine profiil, siis võib-olla ka see maksab mulle kurjalt kätte," põhjendas ta. "Teen oma tavapärast jooksu, aga jooks on tihti ülesmäge ja kipub väsitama."