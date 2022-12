Martin Fourcade: on imeline näha Johannest tippvormis

Martin, tore sind taas näha. Eelmine kord rääkisime põhiliselt sinu raamatust, seekord räägime spordist. Kuidas sinu aasta on läinud? Millega sa praegu tegeled?

Mul on olnud hea aasta. Mul sündis hiljuti laps. Viimastel nädalatel on põhienergia sinna läinud. Mul on väga hea meel siin olla koos laskesuusatajatega. Lisaks töötan Prantsusmaa olümpiakomitees valmistudes 2024. aasta Pariisi olümpiaks. Samuti organiseerin oma suvist laskesuusavõistlust Annecy's. Töö on vaheldusrikas ning hea meel on vaadata laskesuusatamist täiesti teise nurga alt.

Räägime selle hooaja meeste sõitudest. Johannes Bö on teinud suurepärast tööd. Viimati, kui ta nii heas vormis oli, võistlesite te koos, nüüd on ta üksi tipus. Kuidas hindad tema tulemusi sel hooajal?

On imeline näha Johannest tippvormis. Sprindis on ta olnud kogu aeg tugev. Ma arvan, et ta on sama heas vormis kui 2017. aasta detsembris. Sellisena on teda peaaegu võimatu võita. Mul on hea meel teda näha jälle sellises vormis peale kahte rasket hooaega. Olime väga tugevad konkurendid, aga samal ajal ka sõbrad. Olen õnnelik, et tal läheb hästi, sest ta on väga hea eeskuju teistele laskesuusatajatele. Mul on nii hea meel, et meil on nii hea ja tugev laskesuusataja.

Räägime ka natukene prantslastest - Julia Simon on olnud suurepärane naiste seas, kuigi sprint ebaõnnestus. Meeste poole pealt me muidugi ootame rohkemat.

Ootasime Quentinist (Fillon Maillet - toim) rohkemat, eriti peale eelmist edukat hooaega. Emilien (Jacquelin - toim) on tagasi heas vormis. Esimene võistlus Le Grand Bornandis ei läinud nii hästi kui lootsime. Ma arvan, et meil on ka väga head reservid, nagu nägime Sophie Chauveau sõidust. Hea on näha sellist atmosfääri siin Prantsusmaal, isegi kui prantslased ise ei ole tipus. Meil on väga hea meel korraldada MK-etappi.

Kui tihti hooajal Sulle helistatakse või kirjutatakse, et nõu küsida?

Oleneb kellega. Näiteks Emilieniga oleme väga lähedased ning kirjutame igapäevaselt spordist. Antonin Guigonnat'ga oleme samuti lähedased, kuid spordist me ei räägi. Räägime elust ja muust taolisest. Olen samuti lähedane naiskonnaga. Mees nagu Quentin ei vaja sellist suhtlust ning see on mulle täiesti normaalne. See kõik oleneb meie eelnevatest kokkupuudetest. Näiteks Emilieniga ja Antoniniga käime koos puhkamas. See aitab hoida meie omavahelisi suhteid.

Tore on sind näha ning naudi nädalavahetust.