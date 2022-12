Karjääri esimese MK-etapivõiduni jõudnud Magnusson: see on täiuslik päev!

"Tunne on suurepärane. See päev on uskumatu. Olen selle nimel kõvasti võidelnud, nii et see tundub imeline," sõnas Magnusson ERR-ile. "Mul olid väga head suusad ja laskmine õnnestus täiuslikult. See on täiuslik päev!"

Mis on edu taga? "Olen laskmise kallal kõvasti tööd teinud, olnud pisut lõdvestunum suusarajal ja samuti lasketiirus. Nüüd tunnen end pisut rahulikumana. Aga muidu kõvasti rasket tööd - mõnikord see töötab ja mõnikord mitte."

Mõlemad tiirud puhtalt läbinud 27-aastane Magnusson polnud varem MK-sarjas isegi kuue parema sekka sõitnud. Pekingi taliolümpialt tuli küll sprindis seitsmes koht.