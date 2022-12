Zahkna ekstreemsetest rajaoludest: see on täiesti uisuväli

Peamiselt puudutas libeduse probleem just Fischeri suuskadega sõitvaid sportlasi.

"Miks mingi suusk ei toiminud, on raske öelda. Endal oli ka ikka, ma ei saa võistelda. Ma ei saa suuremat hoogu sisse. Kui ma natuke rohkem hoogu tõukan, libiseb suust lihtsalt alt ära. See on täiesti uisuväli," ütles Zahkna ekstreemsete rajaolude kohta.

Zahkna sõnul päästis olukorra see, et üks tõus võeti ära, kuna sealt oleks olnud suure libeduse tõttu väga ohtlik alla laskuda.

"Mis ära võeti, üks tõus, see ei olnud allatulekul läbitav. Profiil on selline, et siin ei tule suurt hoogu sisse. Üks tõus, mis ära võeti, see päästis päris paljudel tervise," sõnas Zahkna.

Zahkna sõnul oli tähtis see, et suusakandid natukenegi peaks, et saaks hoogu juurde lükata, kuna vastasel juhul libiseks suusk alt ära.

"Kui öeldi, et 15 minutit lükati edasi, see ei olnud üllatav. Ma ütlesin mul on ükskõik, kuidas libiseb, siin on vaja seda, et ma saaks natukenegi hoogu lükata. Ülimalt ekstreemsed olud, aga üks element on võistlustel selline, mis keerab naljaks selle võistluse," lisas Zahkna.