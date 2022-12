Rootsi laskesuusakoondise peatreener: need tulemused annavad meile veel rohkem jõudu

Johannes, see on kindlasti su jaoks pöörane päev. Seekord Anna ja Linniga. See näitab Rootsi koondise sügavust. Millised on su emotsioonid? Nägin, et Rootsi televisioonis olid sa päris emotsionaalne.

Ma arvan, et tavaliselt olen ma emotsioonidega üsna jahe ja mõnikord range treener. See tänane on isegi minu jaoks liiga palju. Kõik ootasid muidugi meilt suurepärast võistlust ja et meil on head võimalused. Aga et Anna võidab pärast kõiki oma aastaid kestnud probleeme MK-etapi. Me töötasime selle nimel nii kõvasti. Ja et Linn teeb kogu aeg samme edasi. See on suurepärane. Me oleme nii tugev võistkond ja mul on hea meel kõigi üle, kes on selle edu nimel kõvasti töötanud.

Mis selle taga on? Eriti Anna puhul, kes on mitmed aastad augus olnud. Ta on sel hooajal hoopis teisest klassist.

Ta ei ole kunagi andnud alla. Meil on igal aastal olnud väga hea analüüs. Me teame, mida me suudame hästi teha ja me teame, milles me saame olla paremad. Täna (reedel - toim) tegi ta kõik perfekselt. Rääkisime enne võistlust palju taktikast. Me teadsime, et see sõit tuleb väga raske. Viimasel ringil pidi ta vastu võtma olulisi otsuseid. Tal oli selleks ringiks jõudu järel ja ta tegi uskumatu viimase ringi. Ta lasi puhtalt ja tegi oma karjääri parima sõidu. Ma ei teagi, mida rohkem öelda.

Linnil on enamasti ühel päeval õnnestunud kas suusasõit või laskmine. Nüüd tundub, et kõik hakkab paika loksuma. Ka tema puhul analüüsisime me kõike päris hästi. Ütlesime talle eelmistel aastatel, et ta on hea, aga tal ei ole tapjainstinkti. Aga seda peab olema, kui tahad võita. Nüüd on tal see instinkt olemas. Ta mõttetöö on nii võimas, et mina ei tahaks temaga viimast ringi koos sõita. Ta näitas seda täna ja see on fantastiline.

Võtab see natuke pinget maha ka õdedel Öbergidel?

Jah, kindlasti. Kõik räägivad neist kogu aeg. Mina olen kogu aeg öelnud, et me oleme tugev tiim. Täna näitasime seda sellisel vingel moel. Tiimi puhul räägin ma kõigist - määrdemeestest füsiodest ja treeneritest. Need tulemused annavad meile veel rohkem jõudu. Ootan juba väga järgmisi võistlusi.