Taltech alistas kindlalt Läti Ülikooli, Keila võidutses Tallinna Kalevi üle

Taltech võitis esimese veerandaja 20:14. Poolajale mindi seisul 42:40, juhtides vaid kahe punktiga Läti Ülikooli ees. Kolmas veerandaeg oli üsnagi võrdne, kuid Taltech oli ikkagi 16:13 parem. Läti Ülikooliga tehti asjad selgeks viimasel veerandajal, mille Taltech võitis lausa 26:14.

Toomas Raadik viskas 25 punkti ja võttis viis lauapalli. Anatoli Šundel tõi 17 silma ning Gregor Ilves toetas 13 punkti, nelja lauapalli ja kolme resultatiivse sööduga.

Keila asus Tallinna Kalevi vastu mängu selgelt domineerima ning poolajale mindi 46:35 eduseisus. Kolmandal veerandajal suurendati edu Kalevi ees veelgi kümne punkti võrra. Viimasel veerandajal andis Keila oma hea mängu käest ning kogu eduseis kadus väga kiiresti. Kalev võitis veerandaja 30:13, kuid natuke jäi siiski puudu ning Keila sai 82:78 võidu.

Mängu parimana viskas Rain Veideman (Kalev) 27 punkti ja võttis viis lauapalli. Keila resultatiivseimad olid Sten Saaremäel ning Marcis Vitols, kes tõid vastavalt 22 ja 15 punkti. Matej Radunic ja Kaido Saks (mõlemad Keila) toetasid mõlemad 14 silmaga.

BK Ogre alistas 88:74 Viimsi KK. Ogre säravaimana viskas Karlis Apsitis lausa 34 punkti. Viimsi parimatena tõid Devin Lee Harris ja Karl-Johan Lips mõlemad 19 punkti.

Keila teenis oma selle hooaja neljanda võidu. Taltech on 11 kohtumisest võitnud neli. Viimsil on 11 mängust seitse võitu. Viimsi on Eesti-Läti ühisliigas kuuendal kohal, Keila hoiab 12. positsiooni ning Taltech on 14. kohal. Tallinna Kalev hoiab 13. positsiooni.