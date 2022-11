Menukas saade tuleb tantsuspordile kasuks

Suurbritannia rahvusringhäälingu BBC formaadil põhinev telesaade "Tantsud tähtedega" on Eestis praegu tootmisel ja eetris kuuendat korda. Kulminatsioon vaikselt läheneb - võistlusse on alles jäänud kolm paari, finaal leiab aset selle nädala pühapäeval, 27. novembril.

Kui vaadata tantsuspordi positsiooni Eestis, tundub, et saade "Tantsud Tähtedega" omab arengutele kahtlematut mõju. Eestis esmakordselt 2006. aastal toodetud saate kaudu on rahva seas tuntuks saanud mitmed kohalikud tantsutreenerid. Teadlikkus tekitab usaldust ja võib eeldada, et tuntud inimese juurde on julgem ka treeningutele minna.

Tantsuklubi Golden Dance Club peatreener Martin Parmas on "Tantsud tähtedega" saates ise võistlejana osalenud. Käesoleval hooajal tegutseb Parmas telesaate kohtunikuna. Sportlasena on Parmas paljukordne Eesti meister ja jõudnud Euroopa meistrivõistlustel kümnes tantsus ka esikuuikusse.

Kuidas hindab Martin Parmas saate "Tantsud tähtedega" mõju oma lemmikalale? "Tele aitab asjadele kaasa, populariseerib seda. Täiskasvanud inimestel on huvi tantsukursuste vastu. Tantsukoolid ja -stuudiod on kõik väga aktiivselt pakkumas välja oma kursuseid," lausus Parmas ERR-ile.

"Kõik leiavad kodu lähedal klubi, kooli või treeneri, kes pakub seltskonnatantsu kursusi. Pisikesed printsessid ja printsid, kes oma favoriitpaarile pöidlaid hoiavad - see kindlasti on vesi tantsuspordi ja tulevaste tantsusportlaste veskile."

"Mõju on kohe mõõdetav ja saade-saatelt kasvab," jätkas Parmas. "Ala ise on ju väga karm ja kõik tippspordid on karmid. Aga algus ei ole tippsport. Kindlasti tasub külastada Eesti Tantsuspordi Ühenduse lehte. Seal on kõik klubid kirjas. Vaadata, mis klubi on lähemal-kaugemal, millistele maitsetele..."

Tantsukooli Respect treener ja eestvedaja Marko Mehine on saates ka käesoleval hooajal võistleja rollis. Sportlasena pälvis Mehine noorteklassis ka MM-hõbeda, mitmeid Eesti meistritiitleid on temalgi.

"Kui ma meenutan seda aega, kui 12 aastat tagasi olin saates, siis see läks kohe väga suure buumina laiali. Olin siis treenerikarjääri algfaasis. Kui tegime vastuvõtud klubisse, siis terve saal oli rahvast täis. Seis oli selline, et vastuvõtul oli sama palju rahvast kui tänapäeval mõnel klubil rahvast kokku," meenutas ta.

"Tahaks loota, et samamoodi tekib buum ka nüüd. Ma ei saa kindel olla, kas see on sama võimalus kui siis, aga saatel on ju kindlasti väga palju vaatajaid. Sellest tulenevalt on juba meiega ühendust võtnud lapsevanemad, seltskonnatantsu kursustele on huvi tekkinud. Ma usun, et kui saade jõuab finaali välja, võiks buum uuesti lahti minna."

Tõsiasi on see, et kõik entusiastlikud alustajad pidama ei jää. "Enamik [klubisid] võtab vastu alates neljandast-viiendast eluaastast, siis mingit garantiid anda, et neljaaastane laps otsustab, et jääb ja meeldib - see on keeruline. Kindlasti mingi osa massist lõpetab kuu-kahega ära."

"Tänapäeva lapsevanem ei ole päris nõukogude aja lapsevanem, kes otsustab, kus laps käib. Tänapäeval on lapsed sellised, kes nelja-viieselt ütlevad, et mulle ei meeldi ja nii lõppeb ka lapsevanema poolt valitud teekond kiirelt."

Telesaate "Tantsud Tähtedega" vaatajaskond on lai. Mida võistluspaarid telekaamerate ees vaatajatele õigupoolest esitavad? Mil määral saab nähtavast teha järeldusi võistlustantsu ja laiemalt tantsuspordi kohta? "Selge on see, et nädalaga keegi võistlustantsu selgeks ei saa. See, mida näeme, on ikkagi meelelahutuslikus marinaadis tantsusport," sõnas Parmas.

"Aga kindlasti kõik osalejad õpivad nädala jooksul päris palju tantsuspordi figuure, erinevaid tantse, nii ladinat kui standardit. Inimene, kes läheb kursustele, kohe kindlasti nii palju nii kiiresti õppida ei jõua. See on äge näide, et kui inimene pühendub ja on keskendunud ühele kindlale tantsule, milline see võiks viie päevaga välja näha."

Mehine lisas: "Kui "Tantsud tähtedega" saadet vaadata, siis paistab välja ilu pool. Aga valu pool on ka tantsuspordis olemas. Pead kogu aeg treenima, et lõpuks ilu näidata. Kui vaadata häid tantsijaid, siis kõik tundub nii kerge - võtan ja teen ära. Aga see tulebki läbi suure töö, mida nad on aastaid läbinud."

"Tantsusport seisneb tantsuelementides. Et esitada elemente, mis on õpikutes aegade algusest kirjas. Tänapäeval küll tantsu arendatakse kogu aeg edasi," jätkas Mehine. "Kõik need sülletõstmised, lennutamised lae alla, põrandale - see on meelelahutuslik show. Televaataja tahab näha tervikut. Mina ise tahan ka saates esitada numbrit. Mitte ainult tantsu, show'd, vaid rääkida mingist teemast, mis on televaatajale hea vaadata."