Neidude U-17 jalgpallikoondis kaotas suurelt Soomele

Soome asus mängu juhtima 8. minutil, kui nurgalöögi järel suunas palli peaga väravasse Anelma Lahikainen. Poolajapausile mindi võõrustajate kaheväravalises eduseisus, sest 27. minutil lõi Olivia Ulenius soomlaste teise värava. Teise kolmveerandtunni algus kujunes eestlannade jaoks eriti keeruliseks: 47. minutil lõi Ulenius oma teise, 49. ja 51. minutil oli täpne Tilda Ratts. Kuuenda ja seitsmenda tabamuse sai oma nimele Iiris Holmström, kirjutab Eesti Jalgpalli Liit.

Koondise peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul oli vastane oma tasemelt sarnane Taani ja Inglismaaga, kellega kohtuti oktoobris valikturniiril. "Pärast kaotust Taanile saime õppetunni kätte, jõudsime järeldused teha ja suutsime tempoga kohaneda. Tänast lõppskoori mõjutasid erinevad faktorid: lühike aeg ettevalmistuseks, vangerdused koosseisus ja tahtsime ka erinevaid variante katsetada. Oleme kindlasti pettunud, aga samas näitasime alles hiljuti isegi veidi tugevama vastase puhul, et suudame väga korralikult mängida. Seega teame, et meie võimekus on oluliselt suurem, kui see täna erinevate asjaolude tõttu välja tuli," rääkis Ševoldajeva.

"Saime täna teist korda katsetada uut formatsiooni ja näha, milliseid rolle ja ülesandeid on mängijad võimelised täitma: viiene kaitseliin ei ole kõigi jaoks tavapärane ja nõuab harjumist," lisas Ševoldajeva. "Mõned muudatused ja positsioonid olid täna sellised, millega mängijad ei suutnud kohaneda ja selle karistas vastane ka kiirelt ära," kommenteeris Ševoldajeva.

Ametlikke mänge koondisel sel aastal rohkem ees ei ole, tuleval nädalal viiakse läbi aga füüsilised testid. "Nende põhjal saame kaardistada mängijate hetkeseisu ja selle põhjal nende järgmise aasta tegevusi planeerida.

"Treeningkogunemistega alustame tuleva aasta jaanuaris ning enne maikuu finaalturniiri on plaanis pidada mitmeid sõpruskohtumisi. Need mängud koos märtsikuise valikturniiriga on olulised, sest pakuvad meile tugevaid vastasseise ja saame läbi nende jällegi hea rütmi leida," avas Ševoldajeva edasisi plaane.