Neidude U-17 koondis kohtub sõprusmängus Soomega

Neidude U-17 koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva on koondise koosseisu nimetanud 18 noormängijat, kes tulevad kokku 12 erinevast jalgpalliklubist. Koondis kogunes 17. novembril Tallinnas ning reedel peetakse Eerikkiläs maavõistlus Soome eakaaslastega. Mängu avavile kõlab kell 14.30 ning sellele saab otsepildis kaasa elada Soome jalgpalliliidu YouTube'i kanali vahendusel.

Järgmisel aastal võõrustab koondis Eestis U-17 EM-finaalturniiri ning Ševoldajeva sõnul on eesmärk mängida selle eel võimalikult palju tugevaid vastasseise. "Hooajad on nüüd küll erinevates liigades juba läbi saanud, aga enne koondise mängijate puhkust tahtsime sel aastal veel ühe mängu pidada. Soome tüdrukud on noorteklassides väga heal tasemel. Nende koondis võistleb Euroopa parimatega ja pääses sel aastal ka finaalturniirile. Seega ootab meid ees tippklass," rääkis Ševoldajeva.

Neidude U-17 koondise koosseis:

Väravavahid

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 12/0

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 4/0

Kaitsjad

Anna Mariin Juksar (02.06.2006) – Saku Sporting 17/0

Viktoria Toding (28.09.2006) – Tallinna FC Flora 12/0

Annegret Kala (03.05.2006) - Tartu JK Tammeka 11/0

Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – JK Tabasalu 9/0

Aliset Esna (24.07.2006) – UCF Cambrils (ESP) 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Jane Mirjam (28.07.2006) – Pärnu JK Vaprus 17/2

Mia-Lisette Sarapik (15.10.2006) – JK Tabasalu 17/1

Aleksandra Orlova (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 15/7

Vanessa Grutop (14.08.2006) – JK Tallinna Kalev 14/7

Egle-Eliise Kurg (04.05.2007) – JK Tabasalu 11/1

Elisabeth Õispuu (19.11.2007) – Tallinna FC Flora 10/0

Kristina Borotõnskaja (24.08.2007) – Jõhvi Phoenix ja JK Narva Trans ÜN 7/1

Pilleriin Pohlak (09.08.2007) – FC Kuressaare 3/0

Ranele Valk (28.07.2007) – Rakvere JK Tarvas 2/0

Dajana Smirnova (21.03.2007) – Tallinna FC Flora 2/0

Mirtel Kalamees (16.12.2006) – FC Elva 0/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Abitreener: Reivo Vinter

Kehalise ettevalmistuse treener: Maria Sootak

Väravavahtide treener: Mattias Traublum

Füsioterapeut: Anette Rõõmussaar

Mänedžer: Merily Toom