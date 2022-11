Keel: tahtsime vastaseid kõvasti mängu lasta

"Kaks asja sattusid kokku: avageimi võit, ehk vastane mängis geimilõpu maha ja teiseks saime mängu jooksma. Asjad lihtsalt sujusid ja siis hakkas kõik sujuma," rääkis ERR-ile Tartu peatreener Alar Rikberg.

"Ega tegelikult jätkus see ka 19:13 seisuni kolmandas geimis, meil oli kaks pikka ja karmi mõõna, avageimi keskpaik ja kolmanda geimi lõpp. Ülejäänud aja oli mäng ilus ja tegelikult domineerisime, ise andsime vastasele võimaluse see ärevaks ajada," lisas Rikberg.

"Selles suhtes õnnestus hästi, et saime edasi ja see oligi tähtis," tõdes sidemängija Markkus Keel. "Täna oli ikkagi kodumäng ja lihtsam mängida, aga tahtsime vastaseid kõvasti mängu lasta. See on meie märksõna sel hooajal: mängime hästi, aga mängime eduseisu kiirelt maha. Väga kahju, sellest peame jagu saama."

Tartu vastaseks kaheksandikfinaalis on Portugali klubi Fonte Bastardo, kes alistas soomlaste Akaa-Volley.