TalTech/Tradehouse võttis tiitlikaitsja vastu kindla võidu

Kodupubliku ees mänginud TalTech/Tradehouse jättis tiitlikaitsja Kaunas VDU punktideta, kui avageim võideti 25:16, teine 25:23 ja kolmas 25:17 resultaadiga, mis tähendas võõrustajate 3:0 (25:16, 25:23, 25:17) võitu, vahendab Volley.ee.

Maren Mõrd tõi võitjatele 16, Marily Lass 14, Milja Raitis 10 ja Kätriin Põld üheksa punkti. TalTech oli leedulannadest selgelt parem nii rünnakul kui servil, kui punktiks löödi 43 protsenti rünnakutest ja servijoone taga koguti seitse punkti. Kaunase võistkonna rünnakuefektiivsus oli 31 protsenti ja servipunkte teeniti üks. Mängu kordust saab vaadata siin.

Teisel kohal jätkav TalTech/Tradehouse on kuue mänguga kogunud 18 punkti, sama palju punkte on ka esikohal oleval Jonavos Aušrinel. Kaunas VDU-l on seitsme mänguga kirjas 13 punkti.

Pühapäeval kell 12.00 kohtub Kaunase esindus Audentese spordihoones koduvõistkonna Audentes SG/Noortekoondisega, kohtumise otseülekanne on leitav siin.