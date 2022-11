Roops naiste Rahvuste liigast: kindlasti tahaks C-liigast tõusta kõrgemale

Naiste koondise peatreenerid Sirje Roops ja Anastassia Morkovkina teenisid lepingupikenduse järgmise aasta lõpuni ning kui osapooled on nõus, pikeneb see automaatselt 2024. aasta lõpuni. See märgib naiste koondise edukat aastat, kus võideti Balti turniir ja koguti MM-valikturniiril kuus punkti.

"Jah, kindlasti tegime hüppe edasi, aga ma arvan, et see tuli enesekindluse pealt. Meie eesmärk oli just süstida mängijatesse seda enesekindlust ja näidata neile, et nad tegelikult on võimelised ka kõrgemal tasemel konkureerima," hindas Roops.

"Suur tänu tüdrukutele, ilma nendeta ei oleks seda olemas, see pühendumus, mis nad näitasid sel aastal ja see hoolivus teineteise vastu ja koondise vastu, see on imetlusväärne," lisas Morkovkina.

Ka mängijatel jagub treenerite aadressil kiidusõnu - kuna koondis koosneb pooleldi proffidest ja pooleldi amatööridest, on vajalik seda unikaalset kooslust mõista ja toetada.

"See professionaalne ja samal ajal mõistev suhtumine ongi see, mis võib-olla Eesti naiste koondise jaoks oli vajalik, nii et selline segu vajab teistmoodi suhtumist jaarvan, see toimib väga hästi," märkis koondise kaitsja Inna Kiss-Zlidnis.

FIFA edetabelis tegi koondis oktoobris suure tõusu ja kerkis kümne koha võrra. Koondise peatreenerite jaoks oli aastas palju helgeid hetki, kuid neist üks on eriti eriline. "See on loomulikult Balti turniiri võit, siin ei olegi võimalik teistmoodi mõelda. See oli aasta eesmärk ja kui see oli täidetud, siis oli väga suur pinge maas," tõdes Morkovkina.

Uuest hooajast hakkavad naiste koondised mängima uues võistlussüsteemis ja uue sarjana lisandub Rahvuste liiga. "Kindlasti tahaks tõusta liiga kõrgemale, aga eks me nüüd nende Montenegro mängudega kompame ka, kus me tegelikult seal C-liigas siis paikneme, kas oleme ülevalpool või allpool. Need mängud panevad väga hästi selle paika ja sealt edasi saamegi järgmise aasta plaane paika panna," lõpetas Roops.

Eesti kohtub Montenegroga võõrsil neljapäeval ja tuleva nädala esmaspäeval.