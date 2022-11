Robin Koolil jääb Majori tiitel kaitsmata

Tiitlikaitsja ja maailma edetabeli esinumber Faze alustas talvist Majorit teisest ringist, kus nad kaotasid esimese matši napilt 14:16 Cloud9-le ja seejärel 6:16 Vitalityle. Väljalangemismängus pidi Faze vaatamata eestlase suurepärasele esitusele tunnistama Kosovo meeskonna Bad News Eaglesi 2:1 (19:16, 8:16, 22:20) paremust. Kool oli 1.27 reitinguga oma meeskonna parim.

"Mul pole sõnu. Esimene tõeline madalpunkt meie meeskonna jaoks, meilt oodati palju enamat. Nägime palju vaeva, et mitte pettumust valmistada. Vabandame kohutava esituse pärast, aga me tuleme tagasi," kirjutas Kool ühismeedias.

Out of words… First real low point for the team, as much more was expected. We worked hard for the last 2 weeks to make sure we wouldn't let you down. Sorry for the terrible performance, we'll bounce back ❤️ #fazeup