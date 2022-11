Fischeri MM-võistlused lõppesid Nakamura võiduga, Carlsen kolmas

Reykjavikis toimunud finaalturniiril istusid malelaua taha kaheksa suurmeistrit, neist pooled on praeguse maailma edetabeli esikümne maletajad. Tippsuurmeistrite huvi Fischeri male vastu näitab, et endise maailmameistri Robert Fischeri 26 aastat tagasi välja käidud idee osutus elujõuliseks.

"Reeglid on nii nagu males on. Etturite rivi on nii nagu päris males - kaheksa etturit mõlemal poolel. Aga vahe on siis selles, et kuidas paiknevad partii alguses vigurid," selgitas suurmeister Kaido Külaots.

"See loositakse arvuti poolt enne iga matši algust. Nii et mängijatel ei ole võimalik olla avanguteoreetiliselt nii hästi ette valmistunud, sest algseis võib olla suhteliselt suvaline. Peamine idee on selles, et vähendada just nimelt avangu teooria pähe õppimist ja selle reprodutseerimist laua taga. Looming ja mäng hakkab põhimõtteliselt pihta esimestest käikudest. Seal ei ole, et autopiloodi peal teed esimesed käigud ja siis vaatame edasi. Seal kohe läheb mänguks."

FIDE ehk rahvusvahelise maleliidu egiidi all toimusid Fischeri male MM-võistlused alles teist korda ning maailma parimal maletajal Magnus Carlsenil pole seda tiitlit veel võita õnnestunud. Kolm aastat tagasi kaotas ta finaalis Wesley So'le ja seekord pidi norralane poolfinaalis tunnistama Ian Nepomnjaštši paremust.

Hikaru Nakamura võitis poolfinaalis noort usbeki maletajat Nodirbek Abdusattorovit, kes on kiirmale valitsev maailmameister. Nakamura - Nepomnjaštši neljapartiiline finaalmatš jäi viiki ning lisapartii võiduga tuli maailmameistriks Nakamura.