Mart Seim: olen raskustega meelega tagasi hoidnud

Mõne aasta eest maailma paremikku kuulunud Seim võistles viimati mullu detsembris, kui sai Taškendis toimunud MM-il 12. koha. Sel aastal tehtud töö loodab Seim realiseerida veidi paremaks tulemuseks, ehkki väiksemaid tagasilööke on olnud ka tänavu.

"Oleme raskustega meelega tagasi hoidnud, et seljale andnud rahu. Peale MM-i oli eile esimene kord, kus seljas käis väike närvikas läbi. Aga see on normaalne, kui on klassikaline ettevalmistusperiood," lausus Mart Seim ERR-ile. "Tööd on tehtud, MM-iks ettevalmistus käib, aga hetkel väike probleem see, et kaal pole see, kus ta võiks olla. Näen sellega rohkem vaeva."

Kui eelmisel sügisel oli tõsiselt päevakorras tõstmise väljaarvamine olümpiaprogrammist, siis vähemalt Pariisi olümpial saab veel maailma parimaid tõstjaid võistlemas näha. Küll aga kärbiti osalejate arvu - nii mehed kui ka naised jagavad medaleid vaid viies kaalukategoorias ning igas kaalus pääseb olümpiale maksimaalselt 12 tõstjat.

Neist kümme edetabeli põhjal, kus arvesse läheb vaid kvalifikatsiooniperioodi parim tulemus. Järgmise pooleteise aasta jooksul on valikvõistlusi kalendris kokku seitse ja osaleda tuleks neist viiel.

"Kvalifikatsioonisüsteem on oluliselt parem, sest ei pea osalema viiel-kuuel võistlusel, tegema kõigil häid tulemusi, et saada ränkinguga peale," jätkas Mart Seim. "Piisab sellest, kui on üks võistlus, kus on top kümne koht ja on olümpia peal. Meil on riht teha kvalifikatsiooniperioodil üks hea võistlus, kus tulemus ära teha."

Sel suvel ametisse valitud rahvusvahelise tõstespordiliidu juhtidel eesotsas uue presidendi Mohammed Jaloodiga tuleb spordiala maine parandamiseks väga palju vaeva näha, et tõstmine jääks olümpiaalade hulka ka Pariisi mängude järel.

"Spordijuhtkonna patud nuheldakse sportlaste peal. Meil oli Rios 260 sportlast, nüüd jääb 120 sportlast," lausus Eesti Tõstespordi liidu juhatuse liige Alar Seim. "Probleemiks on dopingu tarvitamine, mis oli üle igasuguste mõõtude. Kuna ei leitud muud lahendust, võeti võistlejate arvu vähemaks. Järgmiseks olümpiaks veel tõesti täna kirjas ei ole."

"Kes nüüd võistlevad MM-il ja hakkavad kvalifitseeruma olümpiamängudeks - nüüd lubati hakata kõiki sportlasi testima ka võistlusväliselt. Meie jaoks on see normaalne, aga reas riikides ei testitud sportlasi treeningu ajal väljaspool võistlusi."

Alar Seimi sõnul on hetkel tõstmise juhtimise juures inimesed, kes tahavad võitlevad puhta spordi eest.