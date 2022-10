Neidude U-17 koondis kogunes koduseks EM-valikturniiriks

Koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva on koduseks EM-valikturniiriks koondise koosseisu nimetanud 23 noormängijat, kes tulevad kokku 11 jalgpalliklubist üle Eesti.

Koondise lõplik 20-mängijaline koosseis selgub 6. oktoobriks. Eestit ootab esimene mäng ees reedel, 7. oktoobril kell 18.00, kui kohtutakse Taaniga. Esmaspäeval, 10. oktoobril kell 18.00 on vastaseks Inglismaa ning turniiri viimases kohtumises läheb Eesti 13. oktoobril kell 14.30 vastamisi Ukrainaga. Kõik Eesti osalusega kohtumised peetakse A. Le Coq Arenal, ülejäänud turniiri mängud toimuvad Kadrioru staadionil.

Koondise peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul on turniiriks paika pandud kaks suuremat eesmärki: üks on tulemuslik, teine arengupõhine.

"Selge on, et kohtume tipptasemel mängijatega, kelle tempoga saime tutvuda sel aastal kohtumistes Itaalia ja Poolaga. Eesootava valikturniiriga jätkame vundamendi ehitamist järgmise aasta finaalturniiriks. Minu soov on nendes kõrge tasemega vastasseisudes näha meie võistkondlikku edasiminekut. Tahame A-tugevusgrupis mängimisega jätkata ka valikturniiri teises ringis ning selleks peame saavutama oma alagrupis vähemalt kolmanda koha," võttis Ševoldajeva eesootava turniiri eesmärgid kokku.

Tõsiasi, et Eesti neiud mängivad kohtumisi rahvusstadionil A. Le Coq Arenal, on peatreeneri sõnul kõigi jaoks eriline. "Kõikide mängijate, aga eriti noormängijate jaoks on A. Le Coq Arenal mängimine väga suur asi. Suurepärane, et saame järgmise aasta finaalturniiriks valmistuda koduväljakul – on oluline, et siin mängimisega tutvuksime, harjuksime ja väljakut tunnetama õpiksime. Oleme selle võimaluse eest äärmiselt tänulikud," lisas Ševoldajeva.

Pileteid saab soetada Piletilevist ning 1957. aastal või varem ja 2016. aastal või hiljem sündinutele on sissepääs tasuta. Kõiki Eesti kohtumisi näitab otsepildis Soccernet.ee.

Turniiri ajakava:

Reede, 7. oktoober

kell 14.30: Ukraina – Inglismaa, Kadrioru staadion

kell 18.00: Taani – Eesti, A. Le Coq Arena

Esmaspäev, 10. oktoober

kell 14.30: Taani – Ukraina, Kadrioru staadion

kell 18.00: Inglismaa – Eesti, A. Le Coq Arena

Neljapäev, 13. oktoober

kell 14.30: Inglismaa – Taani, Kadrioru staadion

kell 14.30: Eesti – Ukraina, A. Le Coq Arena

Eesti neidude U-17 koondise esialgne koosseis:

Väravavahid

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 10/0

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 3/0

Melani Lisandra Kõrran (06.07.2007) – JK Tabasalu 0/0

Kaitsjad

Anna Mariin Juksar (02.06.2006) – Saku Sporting 14/0

Viktoria Toding (28.09.2006) – Tallinna FC Flora 10/0

Kirke Kala (08.02.2006) - Saku Sporting 9/1

Liisi Karilaid (22.09.2006) – JK Tabasalu 8/0

Annegret Kala (03.05.2006) - Tartu JK Tammeka 8/0

Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – JK Tabasalu 6/0

Liis Getter Saar (10.01.2007) – Viimsi JK 5/0

Ranele Valk (28.07.2007) – Rakvere JK Tarvas 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Jane Mirjam (28.07.2006) – Pärnu JK Vaprus 14/2

Mia-Lisette Sarapik (15.10.2006) – JK Tabasalu 14/1

Aleksandra Orlova (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 12/7

Vanessa Grutop (14.08.2006) – JK Tallinna Kalev 11/7

Kätrin Välba (17.08.2006) – Viimsi JK 9/1

Egle-Eliise Kurg (04.05.2007) – JK Tabasalu 8/1

Kristina Borotõnskaja (24.08.2007) - Jõhvi Phoenix ja JK Narva Trans ÜN 7/1

Elisabeth Õispuu (19.11.2007) – Tallinna FC Flora 7/0

Carolin Hunt (12.10.2006) - FC Elva 6/0

Karlotta Levin (15.08.2007) – FC Elva 4/0

Pilleriin Pohlak (09.08.2007) – FC Kuressaare 1/0

Ruth Hansar (20.01.2006) – Saku Sporting 0/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Abitreener: Reivo Vinter

Kehalise ettevalmistuse treener: Maria Sootak

Väravavahtide treener: Mattias Traublum

Arst: Kaileen Raudsepp

Füsioterapeudid: Anette Rõõmussaar, Liisi Sakala

Mänedžer: Merily Toom