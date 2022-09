Koondise väravavaht Kork: sellist tööpäeva me ootasime

Koondise peatreeneri Sirje Roopsi sõnul ei olnud naiskond nii valmis, kui loota võis.

"Need kaks punast kaarti jätsid pitseri. Pettumus on see, et me arvatavasti ei olnud nii valmis, kui me lootsime, et võistkond on. Olime teinud hea ettevalmistuse nii vaimse kui ka füüsilise poole pealt," ütles Roops peale mängu.

Eesti naiste jalgpallikoondise väravavahi Karika Korgi sõnul võis oodata, et Prantsusmaa vastu tuleb raske tööpäev.

"Eks sellist tööpäeva me ootasime. Esimese ja teise poolaja punane kaart ei teinud meie elu lihtsamaks. Skooriliselt on meeletult suur seis, aga võime mingite nüansside üle uhked olla," ütles Kork ERR-ile.