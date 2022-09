Kapten Kairi Himanen: imeline oleks Prantsusmaale värav lüüa

Samad naiskonnad olid vastamisi ka mullu oktoobris Prantsusmaal, kus Eestil tuli vastu võtta suur 0:11 kaotus. Reedel soovitakse kindlasti näidata paremat esitust ja ka ise külaliste väravat ohustada.

"Esimene märksõna on väärikus. Soovime mängida väärikat ja ilusat jalgpalli. Oleme kokkuhoidev ja samas mitmekesine tiim, kus on mängijad, kes tahavad tehniliselt mängida ja soovime seda ka homme näidata," lausus Eesti kapten Kairi Himanen neljapäevasel pressikonverentsil.

"Me soovime ka kaitseolukorras olla väärikad ja hoida oma värav nii puhtana kui võimalik. Kuid meil on veel üks eesmärk - me tõesti tahame oma väravasaldosse lisa. Meil on olnud au lüüa see valiktsükkel viis väravat ja oleks imeline homme vähemalt üks juurde saada. Kogu tiim soovib seda väga!"

Eesti naiskonna kaaspeatreener Anastassija Morkovkina kinnitas, et esimese märksõna koondisega kohtumisel oligi väärikus. "Kõige tähtsam on aru saada, et mitte keegi ei võta sinult oskusi, mida oskad," lausus Morkovkina.

"Ükskõik, kes su vastu ei mängiks... Prantsusmaa tuleb, aga meil on suurepärased mängijad, kes on võimelised näitama oma oskusi. Me ei karda kedagi - ja see on kõige tähtsam!"

"Kui me räägime Prantsusmaast, siis saame aru, et see on maailma top võistkond. Siin absoluutselt ei mängi rolli, kes tuleb väljakule," lausus ta Prantsusmaa peatreeneri vihje kohta, et mõni põhimängija võib saada puhkust.

"Kõige tähtsamad on joonised ja muster. Proovime enda oma mängijatele maksimaalselt detailides mõista anda, et nad saaksid aru, mida teha. Ma arvan, et kõige tähtsam on mitte keskenduda nende heale mängijale, vaid endale tegevustele, mida saaksime teha, et neil oleks probleemid."

ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet Eesti - Prantsusmaa mängust reedel, 2. septembril kell 17.50.

Vaata ka ETV spordisaate lugu: