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Mbappe: me ei karda oma käsi määrida

Jalgpalli MM
Kylian Mbappe (vasakul).
Kylian Mbappe (vasakul). Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Prantsusmaa jalgpallikoondise kaptenile Kylian Mbappele ei meeldinud Paraguay koondise robustne mängustiil, kuid samas tõdes, et tema koondis on vajadusel võimeline samamoodi mängima.

Prantsusmaa suutis füüsilise ja kaitsva mängustiiliga Paraguay vastupanu murda teise poolaja keskel teenitud penaltist, mille realiseeris edukalt Mbappe.

"Me teadsime, milline mäng meid ees ootab. Ka meie ei karda vajadusel oma käsi määrida. Teame väga hästi, kuidas mängida inetut jalgpalli. Paraguaylased ilmselt arvasid, et tuleme väljakule smokingutes, aga tegelikult olime valmis," rääkis Prantsusmaa kapten mängu järel.

Koondisekaaslane Rayan Cherki nõustus Mbappe hinnanguga. "Teadsime, et me ei saa oma tehnilisi ja taktikalisi oskusi näidata nii nagu sooviksime. Tuletasime kõigile meelde, et Prantsusmaa esindamine ei tähenda ainult jalgpalli. Kui astute meie vastu sõtta, siis just sellist vastust võite oodata," sõnas Cherki.

Peatreener Didier Deschamps kiitis oma hoolealuseid, kes erinevatest karmidest vigadest ja muudest provokatsioonitest hoolimata fookust ei kaotanud. "Kui oleksime mängu lõpus ühe oma võimalustest ära kasutanud, siis oleks mängu lõpp palju mugavamalt kulgenud. Paraguay kasutas kõiki võimalikke trikke. See ei olnud tingimata selline jalgpall, mida inimesed meeleldi vaatavad, kuid suutsime fookust hoida. Seda ei olnud lihtne teha."

Prantsusmaa kohtub 9. juulil toimuvas veerandfinaalis Marokoga, kes alistas 16 parema seas Kanada 3:0.

Toimetaja: Henrik Laever

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