Avamerepurjetajatel oli taas edukas suvi

Augusti alguses Norras toimunud avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistlustel osales kokku 55 võistkonda, Eesti lipu all sõitis kuus jahti. C klassis ehk väikeste jahtide konkurentsis tuli kolmandat korda Euroopa meistriks Aivar Tuulbergi meeskond jahil Katariina II. Kapten tõi kõige raskema probleemina välja selle, et jaht oli pooltest konkurentidest väiksem.

"Väikse laeva probleem ongi võib-olla see vaba tuul ja vaba koht endale leida - niimoodi saad kohe ise rahulikult sõitma saada - see oli kõige raskem ülesanne. Aga meil on väga hea taktik, itaallane Lorenzo Bodini, kes on meiega kaheksa aastat sõitnud, tunneb meid läbi-lõhki ja tema täitis oma rolli ikkagi väga hästi," kiitis kapten Tuulberg ERR-ile.

Kuue võistluspäeva jooksul peeti kokku üheksa võistlussõitu, millest pikimad kestsid üle 24 tunni. Hõbemedalid sai kaela Juss Ojala meeskond jahil Matilda 4. Sama meeskond tuli 2021. aastal maailmameistriks, kuid sel korral võttis kulla ilm, millega meeskond arvestada ei osanud.

"Tehniliselt valmistusime natukene teistsugusteks tingimusteks, kui seal praegu olid. Üldiselt, kui statistikast vaadata, siis augusti alguses Norras sajab päris palju vihma ja on pigem keskmised või tugevad tuuled, kuid praegu oli seal kõrgrõhkkond, päike paistis ja vaiksed tuuled - see oli meie väike möödaastumine," kommenteeris Ojala.

B-klassis ehk keskmise suurusega jahtide konkurentsis võitis pronksi jaht Olympicu meeskond Tiit Vihuliga roolis, olles selle klassi parim ka amatööride arvestuses. Kapteni sõnul on Eesti purjetamise edu võti riigi väiksus, sest omavahel võisteldakse lausa igal kolmapäeval.



"Ma usun, et see ongi põhiline, Eesti väiksus mängib siin väga suurt rolli," lausus ta. "Kui suurtes riikides on kõik jahid üle riigi laiali ja nad kokku ei saa, siis Eesti puhul ongi see just eelis, et kõik on koos ja võistlevad igal nädalalal. Usun, et see ongi Eesti purjetamise edu võti."

Uuel hooajal ootavad kõik meeskonnad enim pea aasta pärast Saksamaal toimuvaid maailmameistrivõistlusi, kus eestlased kavatsevad taaskord minna medaleid püüdma.