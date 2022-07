Aleksandra Ševoldajeva: Saksamaa on mitmekülgsem, ent Inglismaa võit poleks üllatus

Käimasolev suurturniir on olnud märgiline ja läheb kahtlemata ajalooraamatutesse. Turniiri avamängus, kus võõrustaja Inglismaa alistas Austria 1:0, püstitati uus naiste EM-kohtumise publikurekord: mängu jälgis pea 69 tuhat silmapaari.

Finaal leiab aset Wembley staadionil, mis mahutab 87 tuhat pealtvaatajat ning kuna piletid on välja müüdud, ületatakse hiljutine rekord väga suure tõenäosusega. Arvestada tasub siinkohal ka tõsiasjaga, et nii meeste kui naiste arvestuses on seni suurima publikuhulga staadionile toonud 1964. aastal toimunud meeste EM-i kohtumine, mida jälgis tribüünidelt veidi enam kui 79 tuhat inimest.

Numbrite maailmas jätkates saab pühapäevane finaalmäng olema väga huvitav kummagi naiskonna ründajate tõttu. Nimelt on nii Beth Mead kui Alexandra Popp finaalturniiri vältel vastaste võrku saatnud palli kuuel korral, mis on võrdne rekordiomaniku Inka Gringsi 2009. aasta saavutusega.

Juhul, kui kumbki neist pühapäeval jala valgeks saab (või saavad mõlemad!), tõustakse naiste EM-finaalturniiride läbi aegade resultatiivseimaks mängijaks. Mõlema naise praegust hoogu arvestades on tõenäosus selle juhtumiseks üsna suur. Kuigi mõlema nimel on hetkel võrdne arv tabamusi, juhib väravalööjate edetabelit Mead, kes edestab Poppi jagatud väravasöötude arvuga (Meadil on neid viis, Poppil seni null).

Karolin Kaivoja, kes pääses esimese eestlasena täiskasvanute murujalgpalli finaalturniirile kohtunikuks, teenindas alagrupifaasis kahte kohtumist ning oma roll on tal ka pühapäevases finaalmängus. Nimelt usaldati Kaivojale kolmanda abikohtuniku roll, mis tähendab, et kui esimene või teine abikohtunik Maryna Striletska (Ukraina) või Paulina Baranowska (Poola) ei peaks saama mingil põhjusel kohtumist teenindada, on Kaivoja valmis mängu sekkuma.

Eesti naiste valitseva meistri Tallinna FC Flora ja järgmisel aastal EM-finaalturniiri võõrustava neidude U-17 koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva liiga agaralt ennustama ei kipu, ent seninähtu põhjal peab suuremaks soosikuks Saksamaad.

"Loomulikult on Inglismaa löönud rohkem väravaid ja seetõttu võiksid nemad ka favoriidid olla, aga minu silmis on Saksamaa võistkonnana mitmekülgsem. Saksamaa suudab väga efektiivselt mängida erineva iseloomuga kohtumisi: nad võivad edukalt püsida madalas blokis ja olla tulemuslikud kiirrünnakutel, ent suudavad samas väga edukalt üles võtta ka positsioonirünnakuid. Selline mitmekülgne mäng on üldiselt üsna keeruline asi, mida ellu viia, sest võistkond on harjunud ühe-kahe stiiliga, ent nad on olnud selles üllatavalt head," rääkis Ševoldajeva ning lisas, et ei imestaks seejuures sugugi, kui tiitli teeniks Inglismaa.

Saksamaa edu ja hea mängupildi võti seisneb Ševoldajeva sõnul nende tipptasemel mängijates. "Nende tugevus peitubki nende selgroos. Neil on tipptasemel keskkaitsjad ja keskpoolikud. Loomulikult ka Popp, kes on täiesti omaette tase. Need mängijad kompenseerivad kohatist ebakindlust nende nõrgimas lülis, milleks on äärekaitsjad," lisas Ševoldajeva.

Inglismaa puhul on Ševoldajevale on seni enim muljet avaldanud nende väljaku alumises pooles tegutsevad mängijad: keskkaitsjate paar Leah Williamson ja Millie Bright ning Keira Walsh, kes tegutseb kaitsva poolkaitsjana. "Tooksin välja ka Georgia Stanway. Kui alguses tundus tema valik mulle üllatava käiguna, on ta näidanud, et on võimeline mängule meeletult juurde andma – töötab kastist-kastini, teeb uskumatult head kaitsetööd ja on rünnakutel väga efektiivne," rääkis Ševoldajeva.

Veel ühe suure trumbina toob ta välja nende ülikõrge kvaliteediga vahetusmängijad, kes on võimelised kogu mängu kulgu muutma. "Kui ühtmoodi ei saa, on kohe võtta suurepärased mängijad ilma, et taktikaliselt suurt midagi muutma peaks. Tavapärased sekkujad on olnud Ella Toone, Alessia Russo ja Chloe Kelly, kes toovad juurde hulga liikuvust ja individuaalset kvaliteeti," lisas Ševoldajeva.

Oma tunnustuse saab Ševoldajevalt ka Inglismaa loots Sarina Wiegman, kes tüüris 2017. aasta EM-finaalturniiril tiitlini Hollandi. "Sarina oskab turniire võita ja täna on tal olemas ka oluliselt parem relvade valik kui Hollandis. Oleks väga võimas saavutus, kui tal õnnestuks oma teine koondis järjest Euroopa meistri tiitlini viia!".

Inglismaa – Saksamaa finaali avavile kõlab Wembley staadionil 31. juulil Eesti aja järgi kell 19.00. Mängule saab telepildis kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel. Suure finaalmängu otseülekannet saavad kõik jalgpallisõbrad näha ka Tallinnas Vabaduse väljaku väliekraanil.