Rootsi koondise mängijad kritiseerisid VAR-i kasutust EM-il

Käimasoleval jalgpalli EM-il on VAR-tehnoloogia otsusel tühistatud viis Rootsi koondise väravat.

"Meie mängudel on 50 protsenti vähem kaameraid kui meeste võistlustel. See on katastroofiline, sest otsuseid ei tehta sama täpsusega," kritiseeris 32-aastane Rootsi ründaja Asllani.

Naiste jalgpalli EM-il on kasutusel 18 kaamerat, samal ajal kui meeste tiitlivõistlusel oli neid 36. Alagrupimängudel oli kaameraid vaid 15.

Probleem tõstatati esile ka peale Rootsi-Šveitsi mängu, kus VAR-i otsusel tühistati Rebecka Blomqvisti värav. Otsust kritiseeris Rootsi jalgpallikohtunik Jonas Eriksson, kes väitis, et suluseisujoon oli valesti tõmmatud.

Peale mängu võttis sotsiaalmeedias sõna ka Rootsi koondise väravavaht Mušovic. "Täielik nali," arvustas Mušovic.

Rootsi läheb poolfinaalis vastamisi Inglismaa koondisega. Rootsi peatreener Peter Gerhardsson loodab, et selleks ajaks on probleem lahendatud.