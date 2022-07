Eesti sportlased toetasid Ukraina armeed 10 000 euroga

Vastavalt oksjoni juhendile läheb saadud 10 000 eurot võrdselt jagamisele kahe seltskonna vahel, kes Ukraina armeele Eestist varustust veavad. Nendeks on Lift99 Ukraine ja United Delivery Mission MTÜ.

Lift99 Ukraine esindaja Ragnar Sass oli sportlaste ja spordisõprade ühisest annetusest liigutatud: "Hetkel paneme just kokku uut konvoid oma sõpradele, kes Sjeverodonetskist ajutiselt taanduma pidid. Nende auto lasti Vene armee poolt puruks, mehed matkasid ise sealt 54 km täisvarustuses, et eluga tulema saada. Nüüd on nad täis tahtmist, et uuesti rindele tagasi saada ja Ukraina okupantidest puhastada."

Sass lisas, et hetkel on uue konvoi jaoks juba vaja otsida masinad väljast poolt Eestit. "Eestis vist oleme erinevate seltskondade armee jaoks kasutuskõlblikud maastikuautod juba kokku ostnud. Nüüd tuleb uus konvoi autodest Inglismaalt kokku panna," ütles Sass ja lisas, et loomulikult, kui kellelgi on neile annetada või soodsalt müüa heas korras maastikuautot, siis võib kindlasti ühendust võtta.

Oksjonile annetatust kogunes suurim summa Kelly Sildaru varustusest, mis soetati 1490 euro eest. Teine suurim müügitulu tuli Anett Kontaveidi WTA finaalturniiril reketi müügist, mis oli kõrgeima hinnaga müüdud üksikese, mille ostis ingelinvestor Kristjan Raude 1000 euro eest. Üsna üllatuslikult kõrgeks kerkis vibulaskja Lisell Jäätma annetuse hind. Eesti koondise särk Jäätma autogrammiga ja üks vibunool läksid müügiks hinnaga 700 eurot ning rändavad Eestist hoopiski Kandasse ühe vibufänni kollektsiooni täiendama.

Oksjonile annetasid oma varustust veel Gerd Kanter, Magnus Kirt, Rasmus Mägi, Eesti võrkpallimeeskond ja -naiskond, Eesti korvpallimeeskond, Kusti Nõlvak, Mart Tiisaar, Ardo Kreek, Robert Täht, Liis Kullerkann, Kristin Tattar, Albert Tamm, Janelle Uibokand, Allar Raja, Ott Kiivikas, Risto Lillemets, Johanna Talihärm, Tuuli Tomingas, Johannes Erm, Maicel Uibo ja Janek Õiglane.