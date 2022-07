MM-i debütant Bruus: kui läheb väga hästi, siis äkki tuleb ka isiklik rekord

"Ma olin väga-väga-väga rõõmus! See ei olnud kindlasti midagi täiesti ootamatut, sest ma väga lootsin, et saan MM-ile. Kui tuli uudis, et pääsen MM-ile, siis see oli selline kirjeldamatu tunne," meenutas MM-i debütant. "Ettevalmistuse osas väga midagi ei muutunud, tegin trenni samamoodi edasi, lihtsalt MM lisandus võistluskalendrisse."

Hiljuti ületas Bruus kõrguse 1.91, püstitades juunioride vanuseklassi Eesti rekordi. "Vorm on mul tegelikult väga hea, jalad on korras ja vigastusi pole. U-18 EM-i tulemus ei jäänud vormi taha, sest pärast seda sain Käärikul kirja 1.90."

Eugene'i staadion avaldas Bruusile muljet. "Kindlasti on see tuntud staadion, olen varem mõelnud, et tahaksin seal kunagi võistelda. Täna (neljapäeval - toim) me staadionil ei hüpanud. Eile tegime treeningstaadionil hüppeid ja täna lihtsalt kõndsime peastaadionil ringi, katsusime tartaani ja kohanesime staadioniga, et võistluspäeval poleks midagi uut. Tartaan tundus väga hea, täpselt selline nagu mulle meeldib."

Bruus pole endale MM-iks suuri eesmärke püstitanud, vaid pigem soovib tiitlivõistluste õhkkonda nautida. "Minu ootused on, et hüppaksin hästi ja naudiksin seda õhkkonda. Eesmärk on anda endast parim ja kui läheb väga hästi, siis äkki tuleb ka isiklik rekord. Vorm on mul hea, seega miks ma ei peaks hästi hüppama."

"Tean, et suudan kõrgemale hüpata kuni 1.91. Arvatavasti on 1.93 selline tulemus, millega saaksin ka lõppvõistlusele. See oleks suur pluss, aga ma ei pane endale mingeid pingeid peale, lähen lihtsalt endast parimat andma."

MM võib noorele sportlasele hirmuäratavana tunduda, kuid Bruus usub, et tema närvikava peab vastu. "Ma lähen ikkagi nautima, pingeid mul pole. Staadion on ilus ja kliima on hea, kõik on heaks soorituseks olemas."

Naiste kõrgushüppe kvalifikatsioon on kavas laupäeval kell 21.10.