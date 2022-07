Karel Voolaid: kannatasime ja ootasime õiged hetked ära

"Oleme sel hooajal saanud seda kaotusseisus mängimist palju harjutada, aga poisid olid täna nii tublid! Müts maha kõigi ees, mitte ainult Mihkli (väravavaht Mihkel Aksalu - toim), noored poisid lõid lõpus penalteid. Kõik on viimaste nädalate jooksul vaimselt kõvasti kasvanud ja mul on kõigi üle hea meel," rääkis rõõmsameelne Voolaid.

"Hea pink on sel hooajal olnud üks meie trumpidest. Meil on võistkonnas head ja tugevad kutid, mis tähendab, et meil on hea konkurents ja mõnikord on raske valida mänguks koosseisu. Tõele au andes tuleb öelda ka, et Tbilisi mängijad hakkasid väsima. Esimene poolaeg mängisid nad väga hästi, kontrollisid mängu ja olid kannatlikud, aga meie olime jällegi teisel poolajal 0:1 kaotusseisu jäädes külma peaga, kannatasime ja ootasime õiged hetked ära."

"Mõned kuud tagasi enne karikavõistluste poolfinaali Floraga rääkisin mängijatele, et penaltite harjutamine on individuaalne asi. Kui tulevad karikamängud või play-off'id, siis peate nendeks valmis olema. Kui tahate, harjutate individuaalselt, aga eraldi trenni me nende jaoks ei tee. Nende Tbilisi mängude ajal me kordagi penalteid ei harjutanud. Enne penalteid oli minu viimane sõnum meeskonnale, et pea võidab alati, sest siis on nii tehnika kui ka vaim tugevad," lisas Voolaid.

Penaltiseerias Paide kangelaseks kerkinud väravavaht Mihkel Aksalu tõdes, et ta ei aimanud enne viimast penaltit, kuhu Tbilisi mängija lööb. "Ei, hüppasin ja ta lõi mulle pihta! Õnnelik ja väga-väga mõnus tunne on, saame jälle reisida," naljatas Aksalu.

"Võidu tõi meile kaitsemäng, see oli täna suurepärane. Meie ründemäng oli puudulik, aga lõppfaasis oli meil piisavalt jõudu, et mäng enda kasuks pöörata. Nüüd puhkame natukene ja siis läheme Armeeniasse. Esimese viie penaltiga tehti mul käed soojaks, kuuendaks olid juba soojad," lisas Aksalu.

21. juulil läheb Paide Konverentsiliiga teises eelringis võõrsil vastamisi Armeenia klubi Ararat-Armeniaga, korduskohtumine on kavas 28. juulil.