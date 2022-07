Klopp kritiseeris neid, kes süüdistasid fänne finaalis juhtunus

Jalgpalli Meistrite liiga finaal Madridi Reali ja Liverpooli vahel lükkus edasi, kuna Pariisi staadioni ette tekkisid pikad Liverpooli fännide järjekorrad. Prantsuse politsei kasutas mõne toetaja kallal pisargaasi ja pipragaasi.

Prantsusmaa senati aruanne kaose kohta, mis toimus enne Madridi Reali ja Liverpooli vahel toimunud Meistrite liiga finaali, avaldatakse sel nädalal, milles arvatakse viidatavat "suurele ebaõnnestumisele".

Esialgu süüdistasid Prantsusmaa võimuesindajad juhtunus Liverpooli fänne, mis tekitas rahulolematust nii Prantsusmaal, Hispaanias kui ka Suurbritannias.

"See ei olnud kindlasti õige," ütles Klopp esialgsete kiirustatud süüdistuste kohta.

"Enne mängu ma tavaliselt palju sõnumeid ei vaheta, aga treenerid ütlesid, et nende pered on endiselt väljas. Seejärel lükkub mäng edasi, UEFA kutid lähevad mööda ja ütlevad, et see on teie fännide pärast. See on info, mida sa saad, kuid ei tea ise asjast midagi," sõnas Klopp.

"Seejärel kohtud pärast mängu oma perega ja keegi ei räägi tulemusest. Keegi ei räägi mängust. Kõik räägivad sellest, mis juhtus staadioni ümber, mitte ainult sissesõidul, vaid ka väljasõidul. Kuidas saab selline asi juhtuda? Järgmisel hommikul võtame ajalehed ja kirjutatakse, et Liverpooli fännid tegid seda ja teist," kommenteeris Klopp.

"Nüüd saame samm-sammult rohkem infot, kuidas tegelikult asi oli ja kes tegelikult vastutas. Kõik peavad sellest teadma, mitte sellepärast, et see mängu jaoks midagi muudaks. Seda tuleb muuta järgmisteks mängudeks, kus iganes need ka ei toimuks, sest toetajaid tuleb kaitsta," lisas Klopp.