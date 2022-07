Hollandi naiskonna kapten lahkub pärast esimest mängu EM-ilt

Juba mängu 22. minutil tegi Hollandi koondis vahetuse, kui oma võimaluse sai noor väravavaht Daphne van Domselaar.

Pärast mängu selgus aga, et kapteni vigastus on nii tõsine, et sel EM-il ta rohkem väljakule joosta ei saa.

Hollandi koondise peatreener Mark Parsons ütles pressiteate vahendusel, et see on koondisele väga halb uudis. "See on kohutav uudis. Esiteks muidugi Sarile aga samuti kogu tiimile. Sari on palju rohkem kui lihtsalt mängija meie koosseisus. Ta on meie kapten ning väga tähtis liider. Me igatseme teda sel turniiril väga," ütles ta.

Kuna UEFA reeglid lubavad turniiri jooksul koosseisu lisada uue väravavahi, kui on võimalik tõestada eelmise väravavahi vigastust, siis liitub Hollandi koondisega koduses kõrgliigas mängiv Jacintha Weimar.

Sari van Veendendaal jõuab tagasi Hollandisse esmaspäeval.

Hollandi naiskonna järgmine kohtumine on juba kolmapäeval Portugali vastu.