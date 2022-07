Haiguspuhangud naiste EM-il: koroona ja kõhuviirus

Juba naiste jalgpalli Euroopa meistrivõistluste esimesel nädalal on tekkinud suured murepilved. Hollandi naiskonna mängija andis positiivse koroonatesti ning Šveitsi naiskond maadleb kõhuviirusega.

Pärast mängu Rootsiga andis Hollandi mängija Jackie Groenen positiivse koroonatesti. Seepärast suundus ta isolatsiooni ning naiskonnaga saab ta liituda pärast negatiivse testi andmist.

Jackie Groenen is helaas positief getest op COVID-19 en gaat daarom de komende dagen in isolatie. Wanneer zij klachtenvrij is en negatief test, kan zij weer aansluiten bij de selectie. pic.twitter.com/GUJyiZRV8i — OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) July 10, 2022

Rootsi naiskonna mängijad ja abipersonal on lähikontaktsed. Esmaspäeval antud koroonatestid olid Rootsi naiskonnal kõigil negatiivsed.

Kõhuviiruse haiguspuhangu tõttu jättis Šveitsi naiskond ära esmaspäevase treeningu, kuid edasist infot veel ei ole. Teada on, et viiruse on saanud 19 mängijat ja abipersonali liiget.

"Me peame vältima kontakte teiste inimestega," teatas Šveitsi naiskonna pressiesindaja Rootsi meediale.

ℹ️ Das Training vom Montagvormittag wurde aufgrund von Magendarm-Symptomen bei acht Spielerinnen und elf Staff-Mitgliedern kurzfristig abgesagt. Weitere Informationen folgen im Verlauf des Tages. — Nati (@nati_sfv_asf) July 11, 2022

Esimeses mängus Portugaliga viiki mänginud Šveits ning Hollandiga viiki mänginud Rootsi omavaheline kohtumine on planeeritud kolmapäevale. Veel ei ole teada, kas mäng lükatakse edasi.