Petrov: see on minu peamine töökoht ja pean sellele pühenduma

Hiljuti snuukris Euroopa meistriks tulnud Andres Petrov kavatseb täielikult pühenduda snuukri mängimisele ning loodab, et tulevikus on ka Eestis rohkem klubisid, et ka kodumaal ala populaarsus kasvaks.

Kas sa sattusid nüüd profimängijaks lausa?

Nüüd olen profimängija, olen profiliigas. Maailma 130 parimat mängijat on seal ning kõige rohkem on Suurbritanniast ja Hiinast. Ma olen seal vähemalt kaks hooaega ja nende jooksul hakkan reitingupunkte saama, et ka kolmandaks hooajaks jääda. Selleks pean vähemalt 64 parima seas olema.

Kas see tähendab, et sinu elu on nüüd ainult snuukri mängimine ja sa ei pea enam muretsema sponsoriteraha pärast?

Sponsoriteraha on oluline asi, sest sellest sõltub, palju ma saan osaleda. Samas see on minu peamine ja ainus töökoht ja pean sellele pühenduma.

Kui suur snuuker maailmas on?

See on kindlasti väga suur Suurbritannias ja nüüd ka Euroopas. Saksamaal, Belgias ja Poolas on palju klubisid profilaudadega. On lootust, et kunagi on ka Eestis suuremad klubid.

Kuidas sa treenid?

Kindlasti kõige rohkem aega veedan laua juures. Harjutan ja mängin oma õpilastega. Füüsiline vorm on ka väga oluline ja teen ka seda trenni. Ma ei soovi ise keskenduda sellele, kuidas mu vastane mängib. Pigem keskendun sellele, et mul on kõik korras, olen tasakaalus ja mul on kõik hästi.

Kellega sa harjutad?

Tegelikult see on üks suur küsimus, mis on kogu mu elu jooksul olnud. Mul pole sparringupartnereid Eestis. Viimased neli aastat pole mul olnud ka treenerit.

Kui vanalt mängima hakkasid?

Snuukrit hakkasin mängima kui olin 13. Nüüd sügisel saab 13 aastat täis ehk pool elu olen mänginud.