Pärnu Sadam alustab Meistrite liiga eelringist

Otse põhiturniirile pääseb 28 klubi ja veel 24 meeskonda jahivad nelja piletit kvalifikatsiooniringide kaudu. Kokku taotles kohta liigas enam kui 70 meeskonda, kellest võimaluse said seega 52.

Formaat pole võrreldes eelmise aastaga muutunud. Põhiturniiril moodustatakse neli kaheksaliikmelist alagruppi, mille võitjad pääsevad otse kaheksandikfinaali. Teiseks-kolmandaks tulnud klubid alustavad sõelmänge üks ring enne seda.

Hetkel pole veel teada, kellega Pärnu meeskond koha eest põhiturniiril heitlema hakkab. Vastav loos viiakse läbi 7. juulil.

Tänavu võitis liiga teistkordselt Tenerife klubi, kes alistas finaalis teise Hispaania meeskonna Manresa. Kolmanda koha heitluses oli sakslaste Ludwigsburg parem Iisraeli Holoni Hapoelist.

