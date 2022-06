Petrov: see on küll suur elumuutus

25-aastane Petrov on unistanud pääsust snuukri profiliigasse juba aastaid. EM-i võiduga avaneb tal esimene võimalus maailma eliidis kaasa lüüa juba juulikuus Leicesteris.

"Jah see on kindlasti see asi, mida ma kogu aeg tahtsin. Mingi hetk oli selline tunne, et seda ei olegi võimalik saada, kuna nii tihti oli see nii lähedal ja ikka ei saanud. Mingi hetk oli ka selline tunne, et on üldse vaja lõpetada selle asjaga, sest mul varsti sünnib tütar ja hakkasin rohkem mõtlema, et kuidas ma pean toimetama oma perega. Nüüd, kui kõik asjad kokku läksid, on see küll suur elumuutus," ütles Petrov.

Järgmised kaks aastat toob Petrovile palju võistlusi, mille jooksul peab ta koguma piisavalt punkte, et ka edaspidi profituuril jätkata. Kõige olulisem on eestlase sõnul profituuril mitte üle mõelda. Just psühholoogiliselt on ta enda sõnul teinud viimasel ajal suurima edasimineku.

"Tehnikas kindlasti on kõik vaja veel paremaks teha. Ma ei usu, et kunagi saab olla perfektne. Ma olen selline päris ründav ja kiire mängija, nii et ma usun, et kui ma suudan oma stiilis mängida vahet pole kelle vastu, siis tuleb ka hea tulemus," sõnas Petrov.

Lähiaastad toovad Eesti mehele ka väga suured mängud, kaasa arvatud näiteks seitsmekordse maailmameistri Ronnie O'Sullivaniga.

"On lihtne saada Eurospordile, kui sa mängid Ronnie, Trumpi või Selby vastu, aga ma tahaks, et paari või viie aasta pärast saaks ma Eurospordile sellepärast, et see olen mina, mitte kes on mu vastane," ütles Petrov intervjuus.