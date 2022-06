Mani saare võidusõidul hukkusid isa ja poeg

Isa ja poeg hukkusid külgkorvide klassi võistlusel, kui tegid viimasel ringil raske avarii, sõites rajalt välja. Roger Stockton osales Mani saare võidusõidul 11. korda, tema poeg Bradley võistles esimest korda. Kurikuulsal võidusõidul on tänavu hukkunud viis osalejat.

"Avaldame sügavat kaastunnet nende peredele, lähedastele ja sõpradele. Kahe meie sõitja ja samast perekonnast pärit inimese kaotus on tõeliselt südantlõhestav, kuid side isa ja poja vahel, kes saavutasid oma unistuse võistelda koos TT-l, annab meile sel süngel ajal valguse sära," teatasid korraldajad pressiteate vahendusel.

Mani saare kihutamistel on alates 1911. aastast hukkunud 265 mootorratturit, lisaks veel mõned rajakohtunikud ja pealtvaatajad.

It is with deep sense of sorrow that the Isle of Man TT Races can announce the loss of Roger and Bradley Stockton following an incident on the final lap of the second Sidecar Race of TT 2022.



We extend our deepest sympathy to their families, loved ones and friends.