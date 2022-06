Madridi Real palkab 80 miljoni euro eest Prantsusmaa koondislase

The Athleticu sõnul on Real ja AS Monaco kokkuleppeni jõudnud ning 22-aastane Tchouameni sõlmib Realiga viieaastase lepingu. Üleminekut kinnitas ka jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano, kelle sõnul maksab Real esialgu 80 miljonit eurot, kuid erinevate boonuste abil võib lõplik summa kasvada 100 miljoni euroni.

Aurelién Tchouaméni to Real Madrid, here we go! Talks were at final stages yesterday night between Real and Monaco, it's now fully agreed after final meeting for €80m plus add-ons to €100m. ⚪️ #RealMadrid



Tchouaméni only wanted Real with contract until 2027 already agreed. pic.twitter.com/rCBPeEWY3r