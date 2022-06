Rüdiger liitub Madridi Realiga

Chelsea andis kinnituse, et Rüdiger on lahkunud meeskonna juurest, et liituda Hispaania meisterklubiga. 29-aastane keskkaitsja liitus Chelseaga 2017. aastal, kuhu ta osteti Itaalia klubist AS Roma. Rüdiger võitis Chelseas olles nii Meistrite liiga kui ka Euroopa liiga, vahendab Eurosport.

Sakslasest keskkaitsja üleminekut seostati nii Barcelona, Madridi Reali kui ka Müncheni Bayerniga. Viimaks otsustas ta siiski Madridi Reali kasuks.

Reali meeskond kinnitas samuti Rüdigeri liitumist klubiga ja andis teada, et leping sõlmitakse neljaks aastaks, kirjutab Eurosport.

Rüdigeri ootab Realis ees tugev konkurents, kuna keskkaitsja positsioonil on juba klubis mängimas David Alaba, Eder Militao ja ka klubi kasvandik Nacho Fernandez.