Taani jätkab täiseduga, alistades hilisest väravast Austria

Nii Austria kui ka Taani koondised olid eelnevalt võitnud esimese kohtumise. Seega teadsid mõlemad meeskonnad, et võidu korral asuksid nad alagruppi juhtima.

Pierre-Emile Hojbjerg viis taanlased 28. minutil juhtima ja 1:0 seisul ka esimene poolaeg lõppes. Seejärel tegi Austria koondist alles teist mängu juhendav peatreener Ralf Rangnick poolajal kolm vahetust, saates mängu ka Marko Arnautovici oma koondise 100. mänguks.

Muudatused tasusid end ära ning Arnautovici söödust lõi 67. minutil värava Xaver Schlager. Taani läks peaaegu mängu uuesti juhtima, kui Christian Eriksen tabas posti, kuid pall väravavõrku ei lennanud.

Siiski jäi viimane sõna Taanile, kui 84. mänguminutil lõi Erikseni söödust värava Jens Stryger Larsen.

Taani juhib oma alagruppi kuue punktiga. Austria on teisel kohal kolme punktiga. Grupi favoriit Prantsusmaa on kolmas, Horvaatia neljas ning neil mõlemal on kirjas üks punkt.