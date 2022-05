Kultuuriministeerium ja EOK kuulutasid välja "Spordisõber 2022" laureaadid

Tänuauhinnad – kunstnik Kalli Seina klaasskulptuuri – andsid ühiselt üle Eesti Vabariigi kultuuriminister Tiit Terik ja Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa.

Kultuuriminister Tiit Terik ütles, et sporti toetavad inimesed kõnetavad teda väga sügavalt. "Mul on hea meel tänada neid ettevõtjaid ja üksikisikuid, kes on sporditegemist ja paljude sangarite saavutusi toetanud. Spordivaldkonna rahastamine saabki toimuda vaid siis kui paneme jõud kokku. Just nii saame pakkuda võimalikult palju seda, mida spordi tegemiseks vaja läheb," ütles Terik.

Eesti Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on tänuväärne, et spordi arengusse panustab väga palju Eesti ettevõtteid. "Spordisõbra sündmusega tahame tänusõnu öelda tegelikult tuhandetele toetajatele. Suur aitäh, et te olemas olete!" tänas Sõõrumaa.

Spordisõbrad 2022 on:

ACE Logistics Estonia (esitaja Eesti Orienteerumisliit)

ACE Logistics Estonia eesotsas Karli Lambotiga on üle kümne aasta toetanud Eesti orienteerumiskoondiste ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel tippvõistlustel nii finantsiliselt kui ka isiklikult olles suurvõistlustel koondise üheks tugiisikuks.

A. Le Coq (esitaja Eesti Jalgpalli Liit)

A. Le Coq on Eesti jalgpalli toetanud üle 20 aasta ning on Eesti Jalgpalli Liidu pikaajaline suurtoetaja.

Audi Eesti (esitaja Eesti Kergejõustikuliit)

Audi Eesti on olnud Eesti Kergejõustikuliidu toetaja alates 2014. Ettevõte toetab Eesti noortekoondist, lisaks odaviskajat Magnus Kirt ja mitmevõistleja Risto Lillemetsa.

Mapri Ehitus (esitaja klubi Cycling Tartu)

Mapri Ehitus on olnud aastaid erinevate Eesti spordivõistkondade (näiteks TÜASK korvpallimeeskond, JK Tallinna Kalev, Team Ampler-Tartu 2024) ja ka individuaalsportlaste (Lucas Leok) selja taga.

Terminal OIL (esitaja Eesti Autospordi Liit)

Terminal Oil on pika ajalooga Eesti kapitalile kuuluv ettevõte, mis on viimastel aastatel suurelt toetanud autosporti, jalgpalli, motosporti ja korvpalli. Märkimisväärne on, et toetatakse nii kohalikke kui ka üle-eestilisi spordivõistlusi.

Standard AS (esitaja Eesti Jalgratturite Liit)

AS Standard on Eesti Jalgratturite Liidu mitmete spordiprojektide pikaajaline toetaja, väärtustades ja panustades saavutussporti noorte, eliitklassi ja seeniorsportlaste hulgas.

SYNLAB (esitajad Eesti Kergejõustikuliit, Rally Estonia)

SYNLAB Eesti on raskel COVID-19 perioodil teinud väga head koostööd UEFA, WRC Rally Estoniaga, Eesti Olümpiakomiteega ja paljude alaliitudega. Testimine ja õigel ajal viiruse jälile saamine on ülioluline sportlase välistreeningute ja –võistluse kontekstis ning meeskonnasisese leviku pidurdamiseks.

Wolf Group OÜ (esitaja Maadlusliit)

Wolf Group OÜ panus maadlusesse ja maadlejatesse on märkimisväärne, olles valmis ära kuulama sportlaste mured ja rõõmud isegi ajal kui endal võib olla keeruline.

Raul Kirjanen (esitaja Eesti Suusaliidu kahevõistluse alarühm)

Raul Kirjanen on läbi Graanul Investi panustanud Eesti sporti mitmel viisil – toetusi on saanud näiteks Eesti Võrkpalliliit (meeste ja noortekoondis), Eesti juunioride maastikurattakoondis, Eesti Suusaliit (varem murdmaasuusatamine, nüüd kahevõistlus ja Kristjan Ilves), Eesti üks edukamaid autosportlasi Jüri Vips ning veel paljud noorsportlased. Raul on hea näide hoolivast spordisõbrast, kes leiab üles perspektiivikad sportlased ning ulatab neile abikäe varases staadiumis, kus seda kõige rohkem vaja on.

Viljo Vetik (esitaja Eesti Sõudeliit)

Viljo Vetik on olnud aastakümneid Eesti sõudmise ja sõudjate aktiivne toetaja nii eraisikuna kui läbi tema juhitavate firmade.

"Spordisõber" on kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomitee poolt 2019. aastal ellu kutsutud traditsioon spordi toetajate tunnustamiseks. Spordisõbra tiitliga tänatakse neid, kes on oluliselt toetanud spordi- ja liikumisharrastuse valdkonda, hoogustanud spordi- ja liikumissündmuste toimumist ning seeläbi ka ühiskonna arengut laiemalt.