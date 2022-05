Missos algab autokrossi suvine hooaeg

"Eks suvise hooaja algus läheb ikka nii, et kõiki autosid ei jõuta valmis, kuid sellest hoolimata on oodata põnevat võidusõitu," rääkis Eesti Autospordi Liidu veoautokomitee esimees Erko Sibul. "Tean, et garaažides töö käib," vahendab EAL.

Uudsena osalevad lisaks veoautodele ja -bagidele ka SSV-maastikusõidukid. "Esialgu on neile kavas sprindiformaadis sõidud, kuid huvi korral on tulevikus võimalikud ka ühisstardid," lisas Sibul.

Kontrollsõidud algavad laupäeval kell 10.55 ning finaalid kell 12.30. Autasustamine on kavas kell 16.00.

Autokrossi Eesti meistrivõistlused koosnevad seitsmest etapist, esimene sõideti jaanuaris Matsil. Pärast Missot võisteldakse 4. juunil Ohekatkul, 9. juulil Taalis või Hinsas, 28. augustil Smiltenes, 17. septembril Matsil ja 15. oktoobril Tapal.