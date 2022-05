Tallinna Kalev ja TalTech ehitavad täismõõtmetes jalgpalli sisehalli

Ülikooli ning jalgpalliklubi eesmärk on parandada inimeste liikumisharjumusi ning populariseerida sportimist. Halli on oodatud nii tehnikaülikooli tudengid ja töötajad kui ka spordisõbrad väljastpoolt ülikooli. Pneumohall püstitatakse tehnikaülikooli spordiväljakule Raja tänavale, teatas Tallinna Kalev enda kodulehel.

Joel Lindpere Tallinna Kalevist kinnitas, et koostöö pneumohalli püstitamisel on iga Eesti jalgpalliklubi unistus. "Spordi ja tasemel haridustee koostöös just TalTechiga annab meie klubile uue hingamise ning olen kindel, et meie vahel tekib häid ideid nii sportlastele, tudengitele kui ka linnaosale," ütles Lindpere. "Jalgpalliklubi Tallinna Kalevi vajadused on nüüdseks jõudnud sinnani, kus professionaalse jalgpalli arendamiseks on oluline tegutseda enam kui ühel staadionil. Meie treeningkeskuseks jääb praegune Kalevi kompleks, aga koostöö algus ja uue baasi rajamine jalgpalli jaoks annab meile unistuste lisakäigu oma ideede ja visiooni elluviimisel."

Kalevi klubi president Ragnar Klavan rõhutas: "Minu jaoks on oluline, kuidas ja kellega me tulevikus oma visioone ellu viime. TalTech nii oma õppe- kui ka spordiarengutega on meile ideaalseks partneriks ja loodame vastata samaga."

Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll kinnitas, et tehnikaülikool väärtustab head haridust ja samavõrra soovib panustada ka Eesti kultuuri ja sporti. Ta tõi näiteks 2021. aastal Tokyost kuldmedalid võitnud tehnikaülikooli vilistlased Irina Embrichi ja Erika Kirpu. Voll rõhutas: "Ülikool osaleb võistkonnaaladena Eesti meistriliigades nii korvpallis, võrkpallis kui ka lauatennises. Nüüd on meil ambitsioon panna pall võrgus sahisema ka jalgpallis."

Praegu on täismõõtmetes jalgpalliväljakuga pneumohalle Tallinnas kaks.