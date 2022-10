Pärnus sai jalgpalli pneumohall nurgakivi

Tegemist on viienda halliga projektist, kus igasse maakonda tahetakse ehitada pneumohall.

Kompleks koosneb 22 meetri kõrgusest hallist, olmehoonest ja parklast. Halli on kavandatud kunstmurukattega jalgpalliväljak, mille ühes servas on tartaankattega jooksurada.

"Praeguseks ajaks on ehitushinnad läinud kallimaks, aga peab siin tunnustama kohalikke omavalitsusi, eriti Pärnu linna, kes praegu on suutnud need rahad leida ja ehitusega alustada. Jalgpall on Eesis kõige enam harrastatud spordiala, eriti noorte hulgas, ja nagu me kõik teame, et meie kliima on selline, et talvel on ikka lumi maas ja lume sees jalgpalli mängida ei ole kõige mõnusam, siis oleme kaasaegsed, treenime ja mängime kaasaegsetes tingimustes," rääkis Eesti Jalgpalliliidu peadirektor Tõnu Sirel.

"Kõik võimalikud ja mittevõimalikud kohad on noori jalgpallureid täis. Talvel on see suur probleem. Meie ootame ja lapsed ootavad veel rohkem," ütles Pärnu Jalgpalliklubi president Raio Piiroja.

Hall läheb maksma 4,7 miljonit eurot, millest riik maksab poolteist miljonit.